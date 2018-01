EN CAPILLA EX GOBERNADOR DE NAYARIT ROBERTO SANDOVAL

Carlos Rodríguez /

-Confirma Fiscalía 400 expedientes y carpetas de investigación contra ex funcionarios de Sandoval

Las acusaciones de enriquecimiento ilícito, cohecho y desvío de recursos superan los 2 mil 700 millones de pesos presuntamente a manos del ex gobernador priista, Roberto Sandoval Castañeda.

El quebranto revelado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal en omisiones en pagos de impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el orden de los 569 millones de pesos, desviación de recursos por 324 millones de pesos en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de trabajadores sindicalizados, omisión en pagos de retención en Seguridad Social al ISSSTE por 160 millones de pesos, pagos a proveedores y contratistas por 600 millones de pesos dentro del ejercicio fiscal.

El 6 de septiembre, la Comisión de la Verdad conformada por profesionistas y catedráticos interpusieron denuncia de juicio político contra el ex gobernador, Roberto Sandoval bajo el argumento de presunto enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía General de Justicia y Procuraduría General de la República (PGR).

El ex gobernador junto a otros funcionarios, como el ex secretario de finanzas, Mario Pacheco, el ex contralor, Luis Apaseo Gordillo, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Catalina Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre se les busca sentar en la silla de los acusados por ser presuntos cómplices en omisiones y actos contra instituciones de forma sistemática en suspensiones que afectaron el orden público e interés social.

El expediente JP/CE/05/2017 presentado por el ciudadano Levy Monts Bañuelos y JP/CE/07/2017 del luchador social, Rodrigo González Barrios que encabeza la denominada “Comisión de la Verdad”, así como el expediente JP/CE/06/2017 y JP/CE/03/2017 de los ciudadanos Manuel Femat Rodríguez y José David Guerrero Castellón, buscan la aplicación de justicia en contra de ex funcionarios, magistrados y del ex mandatario, los diputados tendrán en sus manos la procedencia.

Los expedientes señalan la compra de ranchos como El Sueño, la Fundación RIE, Rancho La Cantera en el municipio de Tepic, La Resolana, Puga, Rancho Bahía de Banderas con recursos del erario público y el quebranto financiero superior de 2 mil 700 millones de pesos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Leopoldo Domínguez González señaló que continúan con el proceso de los juicios políticos. Confió en que hay elementos de prueba suficientes en contra de ex funcionarios de la anterior administración.

Domínguez González señaló además que se trabaja en coordinación con gobierno del estado y Fiscalía de Justicia para iniciar con los procedimientos sancionatorios y de posibles sanciones penales en contra de ex servidores públicos.

La Fiscalía de Justicia reveló que al menos existen 400 averiguaciones previas y carpetas de investigación en contra de ex servidores públicos del gobierno de Roberto Sandoval por los delitos de malversación, uso indiscriminado de recursos públicos e injustificados, abusos de autoridad, detenciones ilegales y fabricación de delitos.

La Cámara de Diputados cuenta con un plazo no mayor a un año para proceder en contra del ex gobernador Roberto Sandoval en el juicio político que se le sigue, lo que podría inhabilitar al ex funcionario para ejercer cualquier cargo público.