EN MI GOBIERNO SE VA A CORTAR EL COPETE DE PRIVILEGIOS A EX PRESIDENTES: AMLO

-En su visita a Tepic el precandidato adelantó que ya no habrá pensiones para Fox, Salinas, Zedillo y Calderón

El precandidato a la presidencia por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno se terminarán los privilegios para los ex presidentes Carlos Salinas, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

En su gira por el municipio de Tepic en el estado de Nayarit, reunido en la Concha Acústica del parque La Loma con militantes y simpatizantes de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, López Obrador adelantó que los ex presidentes no recibirán más pensión.

“Ya no vamos entregar la pensión a los ex presidentes. Ni Salinas con 5 millones de pesos mensuales, que ni Obama los gana, ni nadie en el mundo. Tampoco Zedillo, Fox, ni Calderón recibirán pensión”.

El precandidato señaló que por esa razón, el ex presidente Fox ha orquestado una campaña en su contra “desde Nayarit le digo que le apure, que agarre la matraca, porque estamos arriba en las encuestas, llevamos 15 puntos de ventaja y ya no daremos pensión a los ex presidentes, no está en la ley. Yo no firmaré acuerdos de pensión”.

López Obrador indicó además que en su gobierno se actuará con un Plan de austeridad republicano, donde la flotilla de aviones y helicópteros para uso presidencial, serán vendidos.

Se va a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno, terminar con lujos y extravagancias del gobierno.

“No me voy a subir al avión de Peña Nieto, sería ofender al pueblo, fue un abuso comprar un avión de 7 mil millones de pesos, no lo tiene ni Donald Trump, ya no habrá aviones, ni helicópteros de lujo al servicio del presidente, se venderán los 54 aviones jet”.

Obrador señaló: Toda la flotilla de aviones y helicópteros se venderá, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a poner orden en gobierno, es un compromiso.

El precandidato, afirmó que en su gobierno no aumentará el IVA, ni el Impuesto Sobre la Renta, ni habrá más impuestos en los combustibles como el diesel, luz y gasolina.

No me confundan, voy a cumplir mis compromisos. Tengo principios, no robar, no traicionar”.

El político tabasqueño hizo hincapié en su lucha y continuidad por recobrar la democracia en México.

“Llevamos tiempo en esta lucha y es bueno darle continuidad a esta causa que defendemos, si nos hubiéramos retirado después que nos robaron la presidencia, ahora no existirá este movimiento. Vamos a luchar hasta lograr un cambio verdadero en el país, no nos rendimos, no claudicamos, no nos vendimos. Nuestro país en medio de esta crisis tan profunda, este movimiento significa la esperanza. Estamos luchando en todo el país, ahora está mejor que en el 2006, 2012, la tercera es la vencida”.

Obrador celebró la unidad entre los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social y aseguró que todas las expresiones son bienvenidas a su proyecto, incluidos priistas.

“Por eso celebro la unidad de maestros de la CNTE, del SNTE, de organizaciones independientes. El plan es acabar con la corrupción, no conformarnos con aminorar, sino desterrarla de México, es el cáncer del país”.

De paso en su discurso, el precandidato aseguró que de ganar la presidencia, ya no mandará en México la mafia del poder.

Obrador reiteró su política económica y de reactivación al campo mexicano.

Los mexicanos, aseguró, no tendrán necesidad de trabajar en Estados Unidos.

“No vamos a comprar maíz, frijol, arroz, leche, carne de res, madera y gasolinas al extranjero, vamos a consumir en México todo lo que producimos, será la nueva política económica”.

Anunció además que todos los jóvenes en el país tendrán derecho al estudio, tendrán una beca mensual de 2 mil 400.

En el proyecto jóvenes construyendo el futuro, el precandidato indicó que todos, los 60 mil jóvenes mal llamados “Ninis” serán contratados, capacitados en empresas y se les pegarán 3 mil 600 pesos mensuales “ya no habrá más Ninis en México”.

Para ello, el tabasqueño dijo que se dispondrá de un presupuesto de 110 mil millones de pesos al año, con ello evitar que los jóvenes sean presa de la delincuencia. Sicarios no en México.

“No podemos enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, así vamos actuar cuando se gane la presidencia”.

Reiteró que en su gobierno se revisarán las mal llamadas reformas estructurales “vamos a cancelar la reforma educativa. Los maestros no son los responsables del atraso educativo, la educación está mal por la pobreza. No es una reforma educativa, ni laboral, es un mecanismo impuesto desde el extranjero, vamos a respetar a nuestros maestros, lo mucho que sabemos se lo debemos al magisterio nacional.

Adelantó que en conjunto maestros y padres de familia, elaborarán un plan educativo, sin afectar a los maestros.

López Obrador sostuvo que en su administración ya no habrá privatizaciones. “Ni el ISSSTE, ni el Seguro Social, ni el agua se privatizarán”.

En el evento, informó que aumentará la pensión a los adultos mayores, pensión universal de mil 200 pesos mensuales.

En el tema de política energética, destacó que se reconfigurará al sector a nivel nacional, evitando la compra de gasolinas al extranjero y reactivar las 6 refinerías, incluida la de Salina Cruz.

“Se consumen 600 mil barriles diarios que representan 500 mil millones de pesos al año. Así como hay huachicoleros que se roban la gasolina, hay huachicoleros en el poder. Vamos a construir dos nuevas refinerías para producir 600 mil barriles diarios de petróleo”.