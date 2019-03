EN NAYARIT NO HAY FUTBOLISTAS PROFESIONALES PORQUE NO SE INVIERTE, AFIRMA MARCO ANTONIO DIAZ ÁVALOS

Por: Eduardo Garcia Bañuelos

Marco Antonio Díaz Avalos, futbolista ex profesional quien surgiera de las filas del Deportivo Tepic allá por los años de los 80´s, que jugara la gran final entre los Coras del Deportivo Tepic en contra del Oaxtepec, y que posteriormente militara en los equipos del Cruz Azul, Tecos de la UAG, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Atlante, entre otros que no recuerdo, señala por qué en estos últimos años, Nayarit no ha aportado grandes futbolistas a las grandes Ligas o al futbol profesional en si, como aquellos ayeres.

Destaca Díaz Avalos que hay muchos aspectos para que los futbolistas nayaritas no se encuentren entre las filas de los equipos profesionales, ya que la mentalidad de los jóvenes futbolistas ha cambiado bastante, desde la formación y oportunidad que se les da para irse a probar a equis lugar o a otros equipos y sobre todo, el darle un poco de credibilidad al trabajo del visor.

O sea pues –dijo- estos chavos se van con los visores a probarse a otros equipos y casi, casi, de inmediato lo regresan porque aún no están preparados para ir a competir en un torneo de alto rendimiento, regresan desmoralizados y como ya fueron a otro lado a probarse y vieron que no dan el ancho, prefieren quedarse en el futbol amateur y ganar un cinco o dinero, fácil, en lugar de sacrificarse un poco.

Ya no les interesa sacrificarse un poco más y buscar mejores posibilidades de triunfo, otra de las situaciones es, el mal trato que se le da al futbolista local cuando perteneces a un club de casa, en donde no se les da lo no necesario para tener una vida estable, entonces el jugador su profesión no la toma como tal, tiene que andar buscando diferentes trabajos, o sea todo eso hace que la formación del futbolista no se complete, porque calidad hay y bastante, pero si no hay mentalidad, jamás van a llegar, culmino.