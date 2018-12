EN TEPIC NO PAGAN EL AGUA; LOS MOROSOS NOMAS DEBEN 510 MILLONES DE PESOS

Por: José Ríos

Es triste, es penoso, es increíble que la gente no pague el agua; pagan la luz, el cable, el teléfono, el nexflit, pero el agua no. Eso lo dijo Oscar Medina, el que maneja el Sistema del Agua Potable de Tepic.

Y lo dijo con tristeza, y añadió, “hemos hecho lo posible y hasta lo imposible para que la gente pague, pero nos topamos con pared, la gente no es solidaria, la gente se resiste, se niega a pagar un servicio que es elemental, que es primario.

Y luego las cifras que da a conocer Oscar Medina: 510 millones de pesos que deben al SIAPA, 510 millones que serían para pagar a la Comisión Federal de Electricidad, para arreglar pozos profundos, para dar un mejor servicio.

Oscar Medina es el funcionario que se sacó la rifa del tigre, y que, contra viento y marea pelea todos los días contra los molinos de viento, y lo peor, contra la gente que exige, que quiere todos los días, día y noche agua. Pero, que pensarán las decenas de miles de usuarios que deben, que adeudan 510 millones de pesos.