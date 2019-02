EN TEPIC, TODO LISTO PARA RECIBIR VACACIONISTAS EN SEMANA SANTA

Por: Eduardo Garcia Bañuelos

El Secretario del Ayuntamiento de Tepic, Rene Alonso Herrera Jiménez, señalo que ya se han establecido algunos acuerdos con funcionarios estatales, sobre todo porque somos un municipio en alerta de género, se hizo el compromiso de rehabilitar y rescatar espacios públicos, como también se hará lo propio en el tema del alumbrado y con un proyecto nuevo de recolección de basura, “queremos un Tepic, sin basura en las calles”.

Se va a trabajar bastante y bien, para que la ciudad de Tepic tenga otra fisionomía y sobre todo no se lleven un mal sabor de boca los visitantes que vienen a pasar la Semana Santa en las ya próximas vacaciones, que se tenga una ciudad limpia y agradable para que nos sigan visitando, es el compromiso que no ha pedido el Presidente de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca a cada uno de sus funcionarios, además de que ya existe un nuevo proyecto de la recolección de basura, se van a modificar las rutas de la recolección, ya no será todos los días, en lo que es el centro histórico y otras avenidas si será todos días, las demás colonias será un día sí y otro no.

O sea pues –dijo- va a ser más eficiente la recolección mientras llegan los camiones que se habrán de adquirir que serán de 10 a 15 unidades nuevas, con el préstamo que se solicitó, y esto va aunado a un sinfín de tareas que se están haciendo desde Parques y Jardines, Alumbrado Público, Imagen Urbana, vialidad y desde el Comercio ambulante, para reordenar nuestro centro histórico y darle una nueva imagen a nuestro municipio. “Estamos preparados para recibir a los visitantes, tanto en vialidad, servicios públicos, seguridad pública, la secretaria del Ayuntamiento y protección Civil, para seguir con los trabajos, cabe señalar que hemos tenido saldos blancos y eso es lo que queremos seguir ofertando en las tareas y actividades que se realizan dentro del equipo operativo del Ayuntamiento y que es lo que “nos ha pedido el alcalde de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca, y vamos a seguir de la mano con el para responderle al 100 por ciento a la ciudadanía de Tepic”, concluyó.