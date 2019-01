ES PERSECUCIÓN POLÍTICA DEL GOBERNADOR Y EL FISCAL EL ASUNTO DEL INFONAVIT

Las detenciones son arbitrarias, fuera de la Ley; también los tildan de “chismosos, intrigosos y mentirosos”.

La Fiscalía del Estado viola las garantías individuales, y el debido proceso; exigen justicia los voceros del Despacho Jurídico Molrod

Por: José Ríos

“Lo que pedimos es que se aplique la Ley, que se termine con la persecución política que se está haciendo de parte del Gobernador, Antonio Echevarría García y el Fiscal, Petronilo Díaz Ponce; que pare esa sed de poder y de hambre que está mostrando el gobierno estatal”, dijo en conferencia de prensa la vocera del Despacho Jurídico Molrod, Licenciada Eritme Villegas.

Expresó la vocera que no existen desalojos ni fraudes, y que todo se ha llevado de acuerdo a la Ley vigente en el país; “en donde están los 60 mil fraudeados con las casas del Infonavit”, preguntó, para enseguida puntualizar que no existen denuncias penales, que todo el escándalo ha sido mediático.

La Fiscalía se ha entrometido en un asunto que no le compete, luego que son denuncias civiles, y para ello inventan delitos, “invitan” a declarar a presuntos afectados, pero insistió la Abogada, Eritme Villegas: no ha existido un solo despojo, no hay fraudes, no hay denuncias penales.

Lo que existe es la represión y el engaño, y hasta las amenazas de muerte a los detenidos con la mafia que el Gobernador y el Fiscal tienen en el reclusorio de Tepic. “Hicimos un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y le hicimos un informe al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en quien confiamos para que se haga justicia”, dijo.

Nuestro trabajo es recuperar la cartera vencida, las decenas de miles de casas del Infonavit que se encuentran abandonadas, y que son utilizadas como centros de grupos criminales, y esto se da principalmente en la zona fronteriza de la República Mexicana.

Eritme Villegas hizo un llamado a “resistir unidos al gobierno que utiliza la represión y el poder del Estado para torcer la Ley”.