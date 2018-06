ESTE 1 DE JULIO VAMOS A GANAR, NADA NI NADIE NOS VA A DETENER: JASMÍN BUGARÍN.

Redacción /

Conozco el campo y los temas de la ganadería porque provengo de una familia que se dedica a esta actividad; vamos a gestionar más apoyos para los ganaderos

Más de 10 millones de pesos fueron gestionados cuando estuve en la diputación federal para los ganaderos y fueron entregados directamente y sin intermediarios

No se dejen engañar, hay políticos que dicen que consiguieron recursos y beneficios para los habitantes pero se cuelgan del trabajo de quienes si trabajamos

Este fin de semana, los candidatos a Senadores por el PRI Jasmín Bugarín y Manuel Narváez estuvieron presentes en el municipio de Tecuala en donde sostuvieron un encuentro con habitantes de la región, militantes, simpatizantes y cuadros del partido a quienes les compartieron su plan de trabajo y propuestas que tienen para el senado “no se dejen engañar, los únicos candidatos que han trabajado para beneficio del pueblo es la fórmula del PRI, los otros candidatos sólo buscan el puesto por intereses personales, para beneficiarse ellos y a sus familias, ya lo han demostrado y no lo vamos a permitir” dijo la candidata.

Jasmín Bugarín comentó que durante su paso por la diputación federal, logró gestionar más de 10 millones de pesos para los ganaderos del norte del estado, recursos que fueron entregados directamente en sus manos sin necesidad de intermediarios ni trámites burocráticos que lo único que hacen es que se pierda el apoyo, “A pesar de que estaba representando un distrito diferente, busqué gestionar este recurso para las familias de Tecuala porque somos un mismo estado, Nayarit es un mismo proyecto, junto con los representantes locales pudimos llevarlo hasta los beneficiarios para solucionar problemas apremiantes que atravesaban por esos momentos, ahora candidatos de otros partidos dicen que ellos fueron quienes lo trajeron sin mover un solo dedo, es por eso que les digo, no se dejen engañar, sólo lo hacen para obtener más votos pero una vez obteniendo lo que desean se van a olvidar del pueblo y nosotros no” aseguró.

La candidata agregó que también hay proyectos que ya se están coordinando a nivel federal para los campesinos y ganaderos, “tenemos representantes a nivel federal que son amigos de Nayarit, y nos van a apoyar, ya estamos trabajando en la gestión de recursos para que una vez pasando las elecciones se vea reflejado este trabajo previo que estamos haciendo, porque nosotros ya estamos trabajando, no solamente estamos llevando nuestro mensaje, estamos comprometidos con el desarrollo de las familias y lo vamos a demostrar con hechos no con palabras que se las lleva el viento”

“Porque todas las familias merecemos seguridad social, merecemos trabajos dignos y bien remunerados, merecemos seguridad al salir a las calles, porque se trata de todos, Se Trata de Nayarit”.