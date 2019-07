ESTEBAN CARVAJAL DEJARÍA EL ATLAS

El mediocampista chileno saldría de las filas rojinegras ante el sobrecupo de extranjeros en el equipo

Ante el sobrecupo que hay en cuanto a extranjeros se refiere en las filas del Atlas, la directiva tuvo que prescindir de los servicios de uno de ellos, ya que el reglamento permite tener a 12 jugadores no formados en México y los Zorros tenían a 13. Por tal motivo, el elemento no mexicano que estaría dejando las filas de los rojinegros, es el chileno Esteban Carvajal, quien no alcanzó a encajar en el plantel desde el torneo pasado.

Carvajal, de 30 años, llegó a los Zorros bajo el mando del timonel Ángel Guillermo Hoyos para tomar el puesto de su compatriota Lorenzo Reyes, quien se lesionó de gravedad apenas en el arranque del Clausura 2019 y fue inscrito ante la Liga MX en calidad de urgente.

Los extranjeros del Atlas actualmente en la plantilla son Camilo Vargas, Anderson Santamaría, Jorge Segura, Martín Nervo, Lorenzo Reyes, Osvaldo Martínez, Ricardo Álvarez, Andrés Andrade, Mauricio Cuero, Manuel Balda, Javier Correa y Facundo Barceló; pero Carvajal sigue en el plantel hasta que la directiva haga oficial su salida de la institución.