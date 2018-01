“ESTOY DISPUESTO A COOPERAR CON LAS AUTORIDADES”: ROBERTO SANDOVAL.

Carlos Rodríguez /

-Estoy en México, responde el ex mandatario tras aprobación de juicio político.

El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, dijo estar en México y cooperar con las autoridades federales y estatales “por cualquier llamado”.

El miércoles, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso estatal aprobó un punto de acuerdo para iniciar dos procedimientos de juicio político contra el ex gobernador, a quien se le acusa de manejo indebido de recursos públicos.

A través de un mensaje de twitter, el ex gobernador dijo que su trabajo “tiene sustento legal y no es como lo mencionan los tiempos electorales de los actores políticos engrillados”.

Contra Sandoval Castañeda hay dos denuncias en las que se le acusa del presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos y de manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.

“Luis buen día si me encuentro en México y con gusto estoy cooperando con las autoridades federales y estatales por cualquier llamado, y si! nuestro trabajo tiene sustento legal y no es como lo mencionan los tiempos electorales de los actores políticos engrillados”, respondió el ex mandatario a pregunta expresa.

El Congreso además inició el proceso de juicio político contra magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

El expediente JP/CE/05/2017 presentado por el ciudadano Levy Monts Bañuelos y JP/CE/07/2017 del luchador social, Rodrigo González Barrios que encabeza la denominada “Comisión de la Verdad”, así como el expediente JP/CE/06/2017 y JP/CE/03/2017 de los ciudadanos Manuel Femat Rodríguez y José David Guerrero Castellón, buscan la aplicación de justicia en contra de ex funcionarios, magistrados y del ex mandatario.

Los expedientes señalan la compra de ranchos como El Sueño, la Fundación RIE, Rancho La Cantera en el municipio de Tepic, La Resolana, Puga, Rancho Bahía de Banderas con recursos del erario público y el quebranto financiero superior de 2 mil 700 millones de pesos.