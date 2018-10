EXHORTA CONGRESO QUE SE AUMENTE EL SUBSIDIO PARA ESTANCIAS INFANTILES EN NAYARIT

Solicitan al Congreso de la Unión y al gobierno federal que en el presupuesto de egresos de la federación para el 2019 se asigne más recurso para este sector

Las 250 estancias infantiles que existen en Nayarit, que atienden a más de 7 mil menores, requieren más subsidio para mantenerse en constante operación. Por ello en Sesión Pública Ordinaria la Trigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado exhortó al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal para que incrementen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019 para el programa de estancias infantiles a fin de apoyar a madres trabajadoras.

La diputada Marisol Sánchez Navarro, al presentar esta propuesta, dio a conocer que los aproximadamente mil asistentes educativos que trabajan en dichas estancias infantiles en Nayarit atraviesan por una crisis económica a consecuencia del aumento en la canasta básica, que “presenta un incremento de 812 pesos con 89 centavos a mil 326 con 32 centavos; estamos hablando de un aumento del 63.4 por ciento, mismo que no se ha visto reflejado en el apoyo a las instancias infantiles”.

“Es el momento idóneo para poder apoyar a las mujeres trabajadoras de nuestro estado y de las de nuestro país, que padecen y sufren el incremento tan mísero que se les ha dado a lo largo de los años desde su creación, es momento de apoyar esa lucha”.

“Lo que agrava más la situación es que dicho aumento no se ha registrado de manera anual, sino en un lapso de 11 años, lo que es inaceptable que hasta hoy no hayan contemplado el aumento de las necesidades de los niños y niñas desde el año en el que se creó el programa”, argumentó Sánchez Navarro.

A este acuerdo aprobado por unanimidad los representantes populares Javier Hiram Mercado Zamora, Julieta Mejía Ibáñez, Adahan Casas Rivas, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Librado Casas Ledezma, Mariafernanda Belloso Cayeros y Karla Gabriela Flores Parra coincidieron en la imperante necesidad de apoyar a este sector de la población que es de gran apoyo para las mujeres, padres o tutores que trabajan o estudian y utilizan este programa como un esquema de seguridad social.