EXIGE ARMANDO VELEZ AL GOBERNADOR APERTURA Y DIALOGO CON LAS FUERZAS POLÍTICAS DEL ESTADO

Redacción /

El diputado del PRI también exigió que se cumpla con la promesa de castigar a los funcionarios públicos que actuaron fuera del marco de la ley; de lo contrario, que guarden silencio para no dividir a la sociedad nayarita, pidió

El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Armando Vélez Macías, exigió de forma tajante al titular del Poder Ejecutivo, apertura y diálogo con las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, y lo convocó a mantener un permanente acercamiento con el Poder Legislativo para atender los grandes temas de interés para Nayarit.

Durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XXXII Legislatura Local, que inició este domingo, el diputado del Grupo Parlamentario del PRI, Armando Vélez, lamentó que pese a la ausencia de diálogo de parte del Gobernador del Estado, la fuerza política que representa ha actuado como una oposición seria y responsable en el quehacer legislativo en beneficio de los nayaritas.

Tras aseverar que la bancada del PRI no ha sido un obstáculo para el buen desempeño de este gobierno, Armando Vélez destacó que hay en la agenda pública un tema pendiente: “la sociedad nayarita espera de su gobierno, castigo a los funcionarios que actuaron fuera del marco de la ley; este tema no debe ser una cortina de humo ni un tema electorero, debe existir seriedad y responsabilidad cuando se trate del tema”, indicó.

Vélez Macías exigió sancionar a quien lo merezca en el estricto sentido de la ley, “sancionar aplicando los procedimientos serios correspondientes a quien haya lastimado la hacienda pública estatal y haya dado origen a inexplicables riquezas, y que lastima a todos los nayaritas”, urgió.

Asimismo, el Vicepresidente de la Mesa Directiva planteó que ante la falta respuesta a los nayaritas respecto al tema en mención, el mandatario nayarita tiene la opción de guardar silencio para no dividir a la sociedad nayarita. “Si no existen elementos técnicos jurídicos que justifiquen su dicho o no desea hacerlo, ambas cosas no las juzgaré yo, pero le ruego entonces guardar silencio. Porque cuando un gobernante habla con su dicho armoniza o divide a una sociedad. Y los nayaritas deseamos recuperar la armonía. Después de su decisión, todos los poderes debemos trabajar juntos para el buen desarrollo de Nayarit”, dijo.

En la Sala de Sesiones “Benito Juárez” del Poder Legislativo, el legislador local expuso que abandonar los grandes temas de interés de los nayaritas es también una omisión y un exceso. Y agregó “del pasado gobierno celebro su capacidad de gestión y repruebo categórico sus excesos. Del presente aplaudo su tolerancia y libertades, y repruebo también categórico la negligencia y abandono de los temas de interés de los nayaritas”, recalcó.

Para concluir, Armando Vélez admitió que durante este proceso electoral federal que se vive, se ha visto una actuación imparcial del gobernador estatal, y por consecuencia, lo llamó a continuar con la misma postura que se traduzca en la invitación a los ciudadanos a ejercer su voto libre sin manipulación para evitar que las elecciones dividan a los nayaritas.