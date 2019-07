EXIGE LA DIPUTADA, MARGARITA MORÁN NO MARGINAR A LA MUJER

Por: Eduardo Garcia Bañuelos

En el Plano Institucional, “nuestra sociedad se resiste mediante la marginación y el simple pero criminal ninguneo de la capacidad de las mujeres, ellas no tienen la capacidad, el hombre si, y en la esfera cultural pues nos consideran a nosotras como una costilla del hombre”, de esta manera lo dio a conocer la diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Margarita Moran Flores, en el evento denominado “Dialogo Sobre la Violencia en la Participación Política de las Mujeres” mismo que se llevó a cabo hoy en la explanada de la Cámara de Diputados de la XXXII Legislatura.

Abundo diciendo la Legisladora que el hecho de que a partir de que La ley se ha cambiado, de que ahora tenemos paridad para los cargos públicos, “hagamos un análisis de cuantas se van a beneficiar, no son todas, no es suficiente, cuantas van a ser funcionarias, cuantas van a ser Magistradas, cuanto porcentaje es ese, falta aquella que no tiene ese derecho, que no tiene ese alcance, faltan ellas, que somos la mayoría, por eso, a partir de que las ponentes nos están dando luz de la violencia política contra la mujer, yo le digo a la Magistrada, enséñenos y ayúdenos a quienes estamos en esta actividad a plantear una denuncia y a armarla”.

Destaco señalando que nunca se les ha enseñado si a esa candidata o diputada, donde yo lo vivo, es violencia lo que se le está ejerciendo, porque es en redes sociales, en el whatsapp donde la denostan, donde tratan de desacreditarla y en donde suben una mentira y porque fue mentira la quieren hacer verdad, donde la diputada Margarita Moran se dio cuenta indebida mas no prohibida, se le castigo y se le denostó, si hubiese sido un diputado, ni voltean y ni le hacen nada, a nosotras se nos culpa y se nos daña más, porque sienten ellos que estamos avanzando.

Nosotras –dijo- tenemos un tema muy importante en el CEFERESO, el 60 por ciento de la población de las trabajadoras y del personal, es mujer, donde el Director es tan misógino, que si no accedes a asuntos sexuales, de ser administrativa o abogada, las tiene cocinando, este, es un tema que nos llegó aquí a la Cámara de Diputados con la esperanza de que se pueda resolver y se está viviendo desde el 2017, ya que a una mujer allí se le violento, se le ha dado todo la ayuda posible y no es suficiente, ya la tiene en el proceso de baja o sea que la va a correr, no se pudo atajar ese problema, pero, no la vamos a dejar sola, llegaremos hasta las últimas consecuencias, culminó.