EXIGE LOMELÍ PAYÁN QUE EN LA UAN NO HAYA MAESTROS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA

El aspirante a ocupar la dirigencia del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, Humberto Lomelí Payán, sostuvo un encuentro con profesores y facilitadores de la Dirección de Actividades Deportivas, en el que reconoció la labor que desempeñan día con día para pulir los talentos universitarios.

Ahí, les expuso una de las prioridades a que se dará principal impulso, que es a eliminar los estándares donde se han colocado maestros de primera y de segunda, siendo que la tabla debe ser pareja para todos.

A esto, agregó que el profesorado no debe ser más permisivo ni pasivo ante las circunstancias que se presenten desde la administración universitaria; debe luchar porque sus derechos se reconozcan y de ser propósito para que así, la UAN crezca y se fortalezca.

Como formadores de futuros ciudadanos, con una administración de recursos honesta, transparente y sobre todo, incansable en materia de gestoría, los maestros coadyuvarán de mejor forma para alejar a los jóvenes de los vicios que impiden su desarrollo.

Lomelí Payán asentó : «¿Quieres ganar mejor? ¿Qué tu salario sea igual y no se te menosprecie por ser maestro de deportes? Lucha por tus derechos, lo puedes hacer, puedes estar en una mejor posición, pero no esperes a que te lo den, trabaja por ello, deja a un lado la pasividad, porque actualmente tu sindicato, no ve por ti».

Maestros y facilitadores externaron sus opiniones e hicieron algunas apreciaciones al respecto de sus condiciones laborales, y se mostraron dispuestos a sumarse al proyecto de Desarrollo e Innovación Sindical, vigilando la correcta aplicación de las cuotas sindicales y generando ideas y proyectos para mejorar la infraestructura deportiva y educativa de la Universidad nayarita.