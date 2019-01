FELICES LOS NARCOCAPOS; “SE ACABÓ LA GUERRA”, DIJO AMLO

El Presidente destacó la disminución de homicidios durante su administración y dijo que ayer se registraron 54 mientras que el promedio en los últimos meses fue 80.

Este gobierno no ha detenido a capos del crimen organizado porque “ya se acabó la guerra”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa. López Obrador dijo que seguirá enfocado en atender las causas de la violencia pues esta estrategia ya está dando resultamos al menos en la disminución de homicidios diarios.

El Presidente recalcó que “ya no hay guerra, oficialmente no hay guerra porque nosotros lo que queremos es paz” y dijo que seguirá enfocado en atender las causas de la violencia pues esta estrategia ya está dando resultamos al menos en la disminución de homicidios diarios. Según el informe de seguridad que recibió esta mañana, dijo, ayer se registraron 54 homicidios después de que el promedio de los últimos meses no bajaba de 80.