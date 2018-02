FTL, UN EXTRAORDINARIO FESTIVAL: JAVIER CASTELLÓN

Redacción /

–Escritores locales, nacionales e internacionales, interactuaron con el público asistente al FLT 2018

-Mi agradecimiento al gobernador del estado por su apoyo a la cultura nayarita: Castellón Fonseca

-Leer, permite tomar mejores decisiones: Benito Taibo

El presidente municipal Javier Castellón Fonseca, se mostró satisfecho por el tercer Festival Letras en Tepic, donde decenas de escritores, hombres y mujeres que han hecho de las letras su principal actividad y forma de vida, interactuaron con miles de personas de todas las edades que asistieron al FLT, cuyas principales actividades literarias se desarrollaron en la Plaza Bicentenario, frente al edificio de Palacio de Gobierno.

Galas de lectura, literatura, análisis de escritores y de formas de leer y escribir, así como espectáculos infantiles que han sido disfrutado por personas de todas las edades, son algunas de las características que forman parte del Festival Letras en Tepic desde el pasado miércoles 31 de enero en la capital nayarita.

“Un extraordinario festival por su cobertura, por el número de escritores, por el gran apoyo que gobernador del estado le dio a la organización, por la visita de tantos tepicenses, nayaritas y extranjeros que vinieron al FLT. Creo que ha sido un éxito, esto garantiza su continuidad, no solamente año con año, sino de manera permanente con actividades que tengan qué ver con el Festival Letras en Tepic, la fiesta de las letras, de cultura y opción de la educación ante la violencia que deben permanecer en esta ciudad y en todo el estado”, dijo el presidente Javier Castellón, quien afirmó que se seguirá promoviendo el FLT.

“Es un enorme privilegio ver montones de jóvenes que leen; este es la mejor demostración que están funcionando todas nuestras teorías sobre la lectura. Leer es una manera de resistir, de poder ir por el mundo, tomar mejores decisiones, ser crítico y autocrítico, y de entender las cosas de una manera distinta. En la lectura se encuentra todo esto”, dijo Benito Taibo, quien agregó que para él más difícil escribir que leer.

Guadalupe Loaeza, escritora y periodista iniciada en 1982, dijo que le “encanta venir aquí, me siento en casa; me gusta mucho venir, reconozco el esfuerzo que hace el municipio, la buena iniciativa del señor gobernador, me parecen excelentes. No muchas ciudades de la República hacen un evento tan importante como este”.

Por su parte, el escritor Antonio Malpica, quien tiene en su haber entre 40 y 50 publicaciones para niños, dijo que “todo tiene qué ver con el trabajo y el cariño que le pongas al oficio; yo creo mucho en la planeación: si se me ocurre una idea y la trabajo mucho, voy desarrollando poco a poco la idea que da para escribir un libro o algo menos ambicioso que puede ser un cuento, una novela o una obra de teatro… todo es un proceso de trabajo y cariño”.

En esta edición del FLT se incluyó a escritores coras, huicholes, tepehuanos, mexicaneros y náhuatl. Además de Tepic, el programa literario abarcó otros municipios nayaritas como Rosamorada y Compostela, a donde acudieron las y los escritores para conocer a quienes los leen, tomarse la foto del recuerdo y firmar sus obras literarias.

La actriz Tiaré Scanda, quien interactuó con las y los pequeños lectores, acompañados de sus papás, con una fábula maya, dijo tener una gran experiencia en el Festival Letras en Tepic (FLT). “Además de que pude venir a leer aquí, leí en un par de escuelas y también tuve oportunidad de escuchar algunas lecturas. Me parece una gran idea tener a los escritores en vivo compartiendo sus obras, lo que me sorprendió porque yo tenía la idea de que los buenos escritores no son propiamente buenos lectores de su propia obra y me topé con varios muy buenos intérpretes. Vine también como espectadora y lo disfruté mucho”.

La programación del FLT concluyó este lunes 5 de febrero, donde se dio a conocer a los ganadores de “Amanecer de Letras”, nuevos talentos en este evento literario, un homenaje a Alí Chumacero, narrativas y una cátedra en el marco del 101 aniversario de Nayarit como entidad federativa.