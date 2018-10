FUERA DEL PRI ROBERTO SANDOVAL Y SAM BIGOTES, EXIGEN PRIÍSTAS

Por: José Ríos

Al interior de la militancia y seguidores del Partido Revolucionario Institucional cada vez más aumenta el grito de “Fuera del PRI, Roberto Sandoval y Sam Bigotes”.

Se trata de las voces que protestan en contra de este par de rufianes que en el sexenio pasado robaron a dos manos, pero además traicionaron a los Candidatos del PRI cuando Manuel Cota fue Candidato a la gubernatura y hace apenas unos meses igualmente traicionaron al PRI y abiertamente apoyaron al Candidato de Morena, a Andrés Manuel Lopez Obrador.

Arturo Magallanes de León y Fernando Rivas, destacados militantes del Tricolor. Coincidieron en afirmar que es imperativo poner en la mesa de los debates la expulsión del ex Gobernador y del ex líder Estatal del PRI y actual líder de la fracción Tricolor en el Congreso del Estado, Juan Carlos Ríos Lara, ” no es posible que estos confesos traidores ahora busquen otra vez apoderarse del PRI.

Exigieron que, antes de elegir a quien encabece a los priístas nayaritas, se deben expulsar a este par de crápulas que tanto daño hicieron al partido, dijeron los entrevistados.