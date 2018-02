FUNCIONARIO QUE NO DÉ EL “ANCHO” SE VA A SU CASA: TOÑO ECHEVARRÍA

Por: Carlos Rodríguez /

-Minimiza el gobernador temas de violencia

-Los nayaritas prefieren saber de temas como salud o educación

A pesar de que Nayarit atraviesa su peor crisis en materia de seguridad, con números negros superiores a las 250 personas ejecutadas a manos presuntamente de la delincuencia organizada, el gobernador, Antonio Echevarría García pretendió bajar la cortina y minimizar la incertidumbre, al asegurar que los ciudadanos prefieren saber de temas como salud o educación.

En su recorrido por la dirección de Tránsito del Estado, donde además fue abordado por ciudadanos inconformes por el trato de funcionarios en esta dependencia, a pregunta expresa el mandatario nayarita confirmó que la Secretaría de Gobernación enviará elementos federales para tratar de contener y solucionar los problemas de inseguridad.

En Nayarit recientemente fueron descubiertas tres fosas clandestinas con al menos 33 restos humanos en el poblado de Pantanal en el municipio de Xalisco.

Además de acuerdo con el Colectivo Familias Unidas, se tienen contabilizadas 306 personas en calidad de desaparecidas.

Echevarría García de paso afirmó que funcionarios que no den el ancho en su gobierno, serán dados de baja de forma inmediata.

Indicó que ya ha transcurrido el tiempo para que sus funcionarios conozcan las dependencias y el trabajo de gobierno.

“Ya pasó la curva de aprendizaje, en estos cuatro meses ahora sí a trabajar, ahora sí ya no hay excusas. Funcionario que ya no me dé el ancho de va a tener que ir a su casa y vamos a seguir buscando los talentos de Nayarit, para que nos sigan apoyando en el desarrollo de Nayarit, que tanto pide la sociedad civil”.

“Es un gobierno de cuatro años, es un gobierno corto, vamos a llamarlo así, ya cuatro meses, la curva de aprendizaje ya está dada y a dar resultados por los nayaritas, que lo exigen y tienen razón, porque nosotros cobramos de los impuestos que pagan los nayaritas y los mexicanos y tenemos que darles resultados a todos y todas”.