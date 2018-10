GIANNI RAMÍREZ DICE QUE NO ES BANDIDO, Y QUE LE ESCULQUEN

Reiteró su inocencia pese a denuncias ante la fiscalía

Amenaza con seguir en la política, dentro del PRI, no de Morena

Por: José Ríos

Gianni Ramírez Ocampo insiste, reitera que no es ratero, que no es corrupto, que a nadie le ha pedido dinero por hacer obras, que lo pueden esculcar y no encontrarán un acto mal habido, y más, amenazó con seguir en la política, y que en breve dará a conocer el cargo que buscará dentro del PRI y no del partido Morena.

El ex Secretario de Obras Públicas del gobierno pasado y ex Diputado Federal, señalado como una gente sumamente corrupta por sus propios compañeros del gremio de la construcción, aseguró en conferencia “banquetera” que “a mí que me esculquen y nada van a encontrar”.

Gianni Ramírez, según los que lo conocen de hace una década afirman que era un trabajador de la construcción pobre, pero que una vez que entró como Jefe de la Obra Pública en el Ayuntamiento de Tepic, de inmediato su suerte cambio radicalmente, y más cuando arribó como Titular de la obra pública estatal. En nueve años de pobre pasó a ser millonario, dicen sus colegas, al igual que su “socio” el ex gobernador, Roberto Sandoval.

Aseguran sus detractores que las grandes obras, las obras millonarias las hacía Gianni con prestanombres, es decir, nunca daba la cara, pero si se enriquecía al amparo del poder. Esas empresas con prestanombres ya las dieron de baja en la Secretaría de Hacienda, dicen los que saben.

Pese a las denuncias de enriquecimiento “inexplicable” de Gianni Ramírez, nuevamente declaró que no ha robado, que es un empresario y político limpio y puro, eso dice.