GLORIA NÚÑEZ SE PRONUNCIÓ CONTRA LA DESINCORPORACIÓN DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO

“La razón de su existencia no es mero capricho, las cifras están a la vista y los avances en materia turística son tangibles”, aseguró la Senadora y secretaria de la Comisión de Turismo del Senado

Al participar en la discusión del dictamen de las comisiones unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, para reformar derogar diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, para desincorporar el Consejo de Promoción Turística de México S.A de C.V., como empresa de participación estatal mayoritaria, y ordena su disolución y liquidación, la Senadora Gloria Núñez, desde la tribuna de la Cámara Alta, se pronunció contra esta iniciativa del Gobierno Federal para desaparecer la institución, al igual que su bancada parlamentaria del PAN.

Pese a que el Senado de la República aprobó por mayoría la minuta enviada por la Cámara de Diputados, para desincorporar al Consejo de Promoción Turística de México, S.A de C.V. como empresa de participación estatal mayoritaria, ordenando su disolución y liquidación, Gloria Núñez consideró que la aprobación del dictamen fue un error porque carece de dos elementos fundamentales: el primero, un estudio costo-beneficio del poder desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México, y el segundo, no menos importante, un estricto apego a la ley.

Ante el Pleno del Senado, la también secretaria de la Comisión de Turismo, precisó que la desaparición del Consejo de Promoción Turística implica el cierre de 23 oficinas distribuidas en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, así como el despido de 220 trabajadores que laboran a nivel internacional, como también de las oficinas de México.

En este sentido, destacó que “la razón de su existencia no es mero capricho, las cifras están a la vista y los avances en materia turística son tangibles. El turismo representa aproximadamente 8.7 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto y genera de manera directa e indirecta, y lo han expresado aquí reiteradamente, más de 10 mil empleos, es la segunda fuente más importante de divisas de nuestro país. ¿Valdrá entonces dejarlo a la deriva?”, cuestionó.

La Senadora nayarita dijo que en su grupo parlamentario de Acción Nacional no pueden ver con buenos ojos cómo se vulneran las leyes y se violentan las garantías de todos aquellos que trabajan en construir a favor de la promoción turística de México, y que quede claro por qué hay una gran confusión, no es un impuesto que pagamos los mexicanos de donde se soporta la promoción turística en el Consejo de Promoción, no, ni siquiera es un impuesto, es un derecho que pagan los turistas que entran a nuestro país.

En su mensaje, desde la tribuna de la Cámara Alta, Gloria Núñez exhortó “hoy hacemos un llamado al gobierno federal y a nuestros pares del grupo parlamentario mayoritario, a que empecemos a ver las grandes oportunidades que perdemos y dejamos de promover a nuestro país, a su cultura, a su gastronomía, sus tradiciones, aceptemos que es posible llegar a acuerdos de ganar, ganar, sí, que se elimine el Consejo de Promoción Turística, pero entonces ¿cuál será el instrumento? Entonces, ¿cuál será la figura que podrá sustituir lo que el Consejo de Promoción Turística venía realizando?, refutó.

Más adelante, planteó que “el problema no es sólo el que se pueda desincorporar el Consejo de Promoción Turístico de México, el problema es que lo sustituye, y algo más profundo aún, el problema es que no estamos respetando lo que la propia ley marca, estamos dejando de lado lo que el artículo, y vuelvo a reiterarlo, lo que el artículo 32 y 5º de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y sus reglamentos nos expresan”, añadió.

Para concluir, Gloria Núñez hizo una reflexión al señalar que el verdadero y preocupante problema es quién sustituirá a quien ha puesto a lo largo de los años a México y ha trascendido fronteras, por no respetarse la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su reglamento.

Cabe mencionar que este dictamen -avalado en lo general con 63 votos, 47 en contra y cinco abstenciones, fue discutido y votado en la Sesión Extraordinaria de este miércoles en el Senado de la República.