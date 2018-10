GOBIERNO DEL ESTADO DONARÁ 5 CAMIONES NUEVOS AL AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA RECOLECCIÓN DE BASURA

El anuncio lo hizo el gobernador Antonio Echevarría García, durante la inauguración de una cancha de usos múltiples en la comunidad de Francisco I. Madero, Puga

La mitad de la población nayarita vive en Tepic y con estos cinco camiones vamos a poder mejorar muchísimo el servicio, dijo Castellón Fonseca

El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, anunció la adquisición de cinco camiones nuevos para recolección de basura, mismos que serán donados al Ayuntamiento capitalino para aminorar los problemas de Aseo Público que se viven en el municipio.

El alcalde Javier Castellón Fonseca, agradeció públicamente el apoyo que el mandatario nayarita ofreció al municipio y destacó que el donativo será de gran apoyo para enfrentar las dificultades que existen en este renglón, esto, en el marco inaugural de la cancha de usos múltiples para la comunidad de Francisco I. Madero (Puga), entregada por el gobernador Antonio Echevarría Domínguez.

Entrevistado al respecto, Echevarría Domínguez comentó: “estoy al pendiente de las redes sociales, soy un ciudadano común y corriente y veo la problemática que hay. La gente está molesta con justa razón, porque ellos pagan sus impuestos.

Hoy anunciamos que hicimos una escarbadilla a las finanzas públicas y vamos a donarles cinco camiones recolectores de basura que estoy seguro servirán en mucho para Tepic”.

El titular del Ejecutivo mencionó que por fortuna, este problema no se presenta en el resto de los municipios nayaritas. “Este problema no pasa en todo el estado, sólo está sucediendo aquí en Tepic, Nayarit, pero le vamos a echar la mano al presidente porque es el compromiso que tenemos con todos los ciudadanos. Vamos a seguir haciendo equipo hasta el final, porque la ciudadanía nos dio su voto de confianza y no les vamos a fallar”, precisó el mandatario estatal.

Al respecto, el presidente municipal Javier Castellón Fonseca dijo estar “muy contento; se nota el apoyo que el gobernador le da a Tepic y cinco camiones para Aseo va a contribuir a resolver una cantidad importante de problemas. Le agradezco al gobernador ese anuncio para poder resolver los múltiples problemas de Aseo que tenemos”.

Agregó que “esta problemática social es bien conocida por la sociedad tepicense y nayarita; “por la concentración de la población, pues la mitad de los nayaritas vive en Tepic y saben que tenemos muy pocos camiones de Aseo para toda la ciudad.

Abundó el alcalde de Tepic que por eso en el financiamiento “estamos solicitando la compra de camiones y con estos cinco que nos van a donar de Gobierno del Estado vamos a poder mejorar muchísimo en Tepic”, concluyó Castellón Fonseca.