HABRÁ AMNISTÍA PARA PRESOS POLÍTICOS A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE: AMLO

Se revisará el caso del ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, dice; hijo le entrega carta y le pide que lo libere.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que apenas tome posesión el 1 de diciembre enviará un decreto para dar “amnistía a presos políticos”.

Al continuar su gira nacional de agradecimiento en Quintana Roo, el próximo jefe del Ejecutivo federal detalló que Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, es la encargada de fijar las condiciones para liberar a estas personas. “El 1 de diciembre vamos a dar a conocer un acuerdo para que salgan de la cárcel los presos políticos. “Hay campesinos que están en la cárcel desde hace cuatro, cinco años, o ciudadanos que no han sido sentenciados, por ejemplo, hay otros que están en la cárcel porque hubo consigna de quitarles su libertad, entonces esto se va a analizar y va a haber justicia”, enfatizó. López Obrador se reunió con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, encuentro en el que estuvo presente Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo del ex mandatario Mario Villanueva, actualmente en prisión, y quien le pidió al tabasqueño liberar a su padre. “Me dio una carta, va a haber justicia. Se va a revisar de acuerdo con los tiempos legales, esto debe estar en el Poder Judicial, pero ya no habrá represalias contra nadie, ya no se va a reprimir a nadie ni encarcelar a nadie”, reveló. López Obrador también se refirió a los 150 millones de pesos correspondientes al fondo de transición, y afirmó que “la mayor parte” se destinará a pagar a quienes se encuentran levantando el censo para los programas del próximo gobierno. En Cancún, donde continuó su gira nacional de agradecimiento, el presidente electo aclaró que hasta el momento no se ha liberado el fondo, pero se buscará hacerlo para pagar a estas personas. “En el caso nuestro, la mayor parte de ese fondo se está destinando a pagar a quienes están trabajando casa por casa haciendo el censo del bienestar. “Entonces como son muchos, miles, se está buscando el mecanismo legal para liberar esos fondos que se van a utilizar para pagar a los que están haciendo el censo”, enfatizó. Durante un acto público en el parque de las palapas de esa ciudad, reiteró que no utilizará el Estado Mayor Presidencial en su mandato, pues, dijo, no quiere ser rehén de nadie. “Me vine en un avión, Viva Aerobús, no me pasa nada, nada, llegó al mismo tiempo, cumplimos con todo nuestro programa y no voy a andar rodeado de guardaespaldas. “Me van a ayudar son 20, 10 hombres y 10 mujeres, nada más, para que yo pueda acercarme y estar en comunicación con ustedes, si no me vuelvo un rehén de los que siempre rodean a las autoridades, no me voy a dejar rodear, no voy a ser rehén de nadie, yo voy a tener comunicación así”, exclamó. Finamente detalló que para la próxima administración federal se destinarán más de cinco mil millones de pesos desde el próximo año en las diferentes acciones que se implementarán para beneficiar a los distintos sectores de la población como el de los adultos mayores, los jóvenes y personas con discapacidad. Por eso convocó a funcionarios locales “surgidos de nuestro movimiento”, que estarán en los ayuntamientos y de manera particular a los regidores, a tomar medidas de austeridad y disminuir el sueldo, además de actuar de manera transparente, pues “ya se acabó la corrupción y si dicen que no les va a alcanzar para qué se metieron”.