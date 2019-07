HACE AGUA EL GABINETAZO DE LÓPEZ OBRADOR

Ahora renuncia el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa y lo releva, Arturo Herrera

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Arturo Herrera asumirá el cargo de secretario de Hacienda tras la renuncia de Carlos Urzúa.

Aseguró que Herrera Gutiérrez es un profesional en Economía, con virtudes de humanismo y honestidad, por lo que «es de toda mi confianza».

López Obrador rechazó que la dimisión de Urzúa tenga un impacto en el peso y aseguró que el peso es una de las monedas que más se han fortalecido en el mundo.

En un video de más de seis minutos que compartió en sus redes sociales, el Presidente dijo que su gobierno está cambiando con la política económica que se venía manejando desde hace 36 años y que no podía continuar, porque al llevar a cabo una transformación “no se puede poner vino nuevo en botellas viejas” pues se trata de un cambio verdadero, no de una simulación.

Tan solo una hora después de que Carlos Urzúa anunció su renuncia en redes sociales, López Obrador nombró al hasta hoy subsecretario de Hacienda su sustituto y dijo comprender que haya resistencias incluso dentro del gobierno al cambio.

Agradeció la colaboración de Carlos Urzúa mientras estuvo en el gabinete “agradezco por su colaboración y por su apoyo y lo respeto”.

«Es un cambio, una transformación pues a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

Tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la impunidad, tenemos que hacer valer la austeridad republicana. No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre», aseguó el Presidente.

​Herrera agradeció la confianza del mandatario y se dijo comprometido a llevar a cabo los cambios que busca este gobierno.

“Acepto con mucha ilusión esta gran responsabilidad, nuestro país es un país con grandes cosas pero también con carencias y contrastes y es precisamente en las áreas de las desigualdades en donde tenemos que trabajar y garantizar que la Secretaría de Hacienda esté enfocada en esos asuntos”.

Herrera, un economista con estudios en la Universidad de Nueva York, comenzó su carrera en la secretaría de Finanzas de Ciudad de México y luego formó parte del equipo económico cercano de López Obrador, cuando era alcalde de la capital.

Tras su salida del gobierno capitalino, Herrera se unió al Banco Mundial como especialista en políticas públicas.

En esa institución lideró la Unidad de Sector Público con cobertura en 27 países sobre temas gubernamentales de administración financiera y fiscal.