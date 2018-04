HILARIA DOMÍNGUEZ AUGURA UN CLARO TRIUNFO ELECTORAL

Por: José Ríos /

He servido a mis hermanos campesinos la mayor parte de mi vida; nunca me he rajado, nunca los he traicionado, dijo la Candidata a Diputada Federal.

Hilaria Domínguez Arvizu no se anda por las ramas y adelanta que ganará con amplio margen en las elecciones para Diputada Federal por el Primer Distrito; soy una mujer que la mayor parte de la vida he defendido a los campesinos, los he apoyado con gestiones ante las diversas instancias de los tres niveles de gobierno. Tengo esa ventaja, y por eso la confianza de ganar, apuntó.

Hilaria Domínguez es la abanderada de la alianza PRI-Verde Ecologista y Nueva Alianza, y tiene amplia experiencia en cargos de elección popular, y en un tiempo fue la líder de la Liga de Comunidades Agrarias de Nayarit, precisamente cuando Antonio Echevarría Domínguez fungió como Gobernador del Estado.

Yo jamás he “pendejeado” a los campesinos, ellos merecen mi respeto, y recuerda cuándo en una ocasión en un acto público el entonces gobernante y padre del actual Gobernador micrófono en mano acusó de pendejos a los campesinos por apoyar al PRI.

En su momento, dijo, dimos la pelea, nos enfrentamos a un Gobernador autoritario, y las familias del campo nayarita recuperamos los espacios políticos, y en esta elección no será la excepción, sentenció.

Hilaria Domínguez comentó que los campesinos tienen memoria y saben de la lucha que siempre hemos dado a su favor; somos gente de trabajo y resultados, no de gritos y sombrerazos, no de políticos que hacen promesas que nunca cumplen.