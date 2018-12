HISTÓRICO, APRUEBA CONGRESO LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS

Protegerá a más de 900 mil nayaritas radicados en el país del norte

Diputadas y diputados también aprueban reformas a favor de la intimidad personal, combatir la violencia laboral y detonar la economía en el sector primario

Con votación unánime la Trigésima Segunda Legislatura aprobó la Ley de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias, resolución histórica que promueve y establece políticas públicas que garantizan el respeto de sus derechos y el desarrollo humano con dignidad.

Esta propuesta presentada por el diputado Ismael Duñalds Ventura integrada por siete títulos y 96 artículos, también regulará la organización y el funcionamiento del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.

Reconocer la situación migratoria que vive la entidad y la necesidad imperativa de poder hacer efectivos los derechos de todas las personas migrantes y sus familias, dada la condición migratoria que poseen.

De acuerdo con el contenido de la ley a las personas migrantes les son reconocidos todos los derechos que enuncia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el derecho a la nacionalidad, al libre tránsito, a la seguridad jurídica, al debido proceso, derecho a la atención consular, a no ser discriminado, al asilo, al refugio, a la protección de la unidad familiar, a la dignidad humana, a no ser criminalizado, a ser alojados en una estación migratoria, a un alojamiento digno, derecho a no ser incomunicado, a un traductor, a no ser detenidos en albergues, a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional, el respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad.

En esta misma Sesión Pública Ordinaria las diputadas y diputados aprobaron quitar el fuero a los ciudadanos Pedro Antonio Enríquez Soto, Jorge Ramón Marmolejo Coronado, Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez para que queden a disposición de las autoridades para ser juzgados como probables responsables de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, delito cometido en la custodia de documentos, tráfico de influencias, falsificación de documentos en general, y fraude especifico en perjuicio de la sociedad; a Arturo Alonso Martínez Sequera y de quien más resulte ofendido.

Una más de las resoluciones aprobadas es la reforma al Código Penal para el Estado de Nayarit, ello para proteger la intimidad personal, por lo que quien revele, difunda, publique o exhiba mediante correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o por cualquier otro medio electrónico, de almacenamiento o impresos, imágenes, audios o videos de contenido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento, será castigado con prisión de seis meses a seis años y con una multa de más de 64 mil a 161 mil pesos; estas reformas fueron presentadas por la diputada Julieta Mejía Ibáñez y el diputado José Antonio Barajas López.

Los representantes populares también aprobaron reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, por las cuales se combatirá la violencia laboral ya que se crean los protocolos para prevenir, atender y sancionar la discriminación contra la mujer y la violencia de género en las dependencias de la Administración Pública Estatal, Municipal, los Órganos de Procuración y Administración de Justicia, los Órganos Autónomos y el Congreso del Estado.

Con las mismas modificaciones se incluye en el texto normativo los conceptos de empoderamiento, la misoginia, relación afectiva o de hecho, la violencia contra los derechos reproductivos, violencia en el noviazgo, violencia escolar y la alerta de género; estas propuestas de reformas fueron presentadas por las legisladoras Margarita Morán Flores, Julieta Mejía Ibáñez y Maria fernanda Belloso Cayeros.

De igual manera dieron su voto afirmativo para reformar los artículos de la Ley Ganadera del Estado de Nayarit, Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables y la Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable para tener un registro de personas físicas y morales que se dedican a las actividades comerciales en la agricultura, pesca y ganadería; además que se garantice que el ganado que se comercialice y se consuma esté libre de cualquier enfermedad transmisible al ser humano, ya sea por contacto o por consumo para poder elevar los estándares de salud pública y detonar la economía en Nayarit.

Las propuestas para regir las actividades primarias de agricultura, pesca y ganadería desarrolladas en la entidad fueron presentadas por los legisladores Lucio Santana Zúñiga y el entonces diputado Manuel Navarro García.

Una más de las resoluciones aprobadas es la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la cual especifica que el Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño deja de pertenecer a la Unidad Administrativa del Titular del Poder Ejecutivo y funcionará como un órgano desconcentrado del Sistema Estatal de Seguridad Pública.