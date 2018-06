“IMPULSAREMOS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROTEJAN EL MEDIO AMBIENTE YA QUE ES NUESTRA HERENCIA PARA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES” MANUEL NARVÁEZ.

Redacción /

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el candidato a Senador por el PRI Manuel Narváez se refirió al plan de trabajo que tienen integrado en su proyecto respecto al tema; dijo que es un tema de alta prioridad para atender una vez que llegue al Senado porque las consecuencias de haberlo ignorado ya se están haciendo presentes en todas las comunidades del país.

Manuel Narváez reprobó los proyectos que lejos de abonar a la conservación de recursos naturales y áreas protegidas, están acabando con ellos, “vemos lastimosamente proyectos en la capital del estado y municipios donde se dejan a un lado los árboles, destruyen sin pensar en las consecuencias, las áreas que nos dan aire, que mitigan las contingencias naturales y esto no lo podemos permitir; lamentamos las construcciones de áreas residenciales en lugares protegidos, sólo para favorecer intereses de los gobernantes en turno o de un grupo específico en el poder; es por eso que tenemos que impulsar políticas más precisas para no destruir, si no rescatar e impulsar la generación de nuevos espacios que den respiración al planeta; castigar a quién incumpla estas leyes y trabajar con los niños y jóvenes para dar a conocer la importancia de cuidar el medio ambiente”.

El candidato también mencionó que entre sus propuestas, está el incentivar a las empresas para que sean amigables con el medio ambiente, gestionar recursos para que se construyan plantas de tratamiento de aguas residuales y dar mantenimiento a las que se tienen “en las comunidades donde se cuenta con playas, tenemos que generar un ambiente de sanidad que permita conservarlas en buen estado, generar las condiciones para que los habitantes y quienes nos visiten estén tranquilos de que están en un lugar limpio y que cumple con los estándares internacionales de calidad, no podemos dejar pasar esto por alto y por algo tenemos que iniciar”.

Manuel Narváez aseguró que este tema será prioridad en su agenda y buscará las estrategias para que también se fomente una cultura del cuidado del medio ambiente y su protección “Porque lo que hagamos hoy, tendrá consecuencias para las generaciones venideras, porque se trata del medio ambiente, se trata de ti, Se Trata de Nayarit”.