INCENDIAN CASAS DE EX FISCAL DE NAYARIT Y EX COMANDANTE

Redacción /

Dos viviendas fueron incendiadas en Tepic, una en la colonia El Pedregal de San Juan, que presuntamente pertenecía al ex comandante Valdivia y otra en el fraccionamiento Arboledas, la cual habría sido el domicilio del ex fiscal, Edgar Veytia.

En este último hecho violento, según fuentes extraoficiales informan, que arribaron hasta la zona cinco camionetas con al menos 15 hombres armados y sometieron a los guardias de seguridad para posteriormente entrar a la unidad habitacional.

Los siniestros fueron provocados con gasolina, en el lugar fueron encontrados varios bidones.

Elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado acudieron para sofocar las llamas y no se reportan heridos ni detenidos por estos hechos.