INCERTIDUMBRE EN EL IEEN POR FALTA DE RECURSOS

Redacción /

El Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), Doctor Celso Valderrama Delgado, afirmó que la resolución del H. Congreso del Estado de negar la ampliación del presupuesto para el ejercicio de este 2018 de 15 millones 519 mil 134 pesos, debilita a la institución a su cargo, ya que con los poco más de 13 millones de pesos con los que cuentan, sólo podrán continuar labores hasta el mes de junio próximo.

Explicó que el Congreso del Estado determinó que sea la Secretaría de Administración y Finanzas, quien pueda dar respuesta a la solicitud de ampliación de presupuesto, esto luego de que se analice la viabilidad de dicha petición, sin embargo, desde el inicio de funciones del actual gobierno el secretario dicha dependencia ha pospuesto una entrevista con el titular del IEEN. “Estamos esperando, ya hay en puerta una cita que se ha estado postergando por otras actividades, del Secretario, pero estamos atentos”.

El Consejero Presidente explicó que si bien es cierto no es año electoral para el IEEN, hay actividades que se deben realizar por mandato Constitucional porque el instituto ahora es un organismo permanente en la integración del Consejo Local, lo que lo obliga a nuevas actividades, entre las que están la Estrategia Nacional de Educación Cívica (ENCCÍVICA) para incentivar la participación ciudadana en actividades propias de la política pública.

Asimismo están en puerta las solicitudes de cinco asociaciones civiles que pretenden convertirse en partidos políticos locales, y “es nuestra obligación acudir en caso de que sea procedente a la celebración de sus asambleas, ya sea distritales o municipales, para dar fe pública”, lo cual genera gastos para la institución.

Están además concursos de dibujo, cuento, debate y oratoria, apoyamos al nivel medio superior en secundarias y preparatorias para la realización de sus elecciones estudiantiles estamos por suscribir un convenio con la UAN para coadyuvar en la realización de las elecciones de los comités estudiantiles dentro de la Universidad.

Estamos por firmar un convenio de colaboración con el Consejo de Ciencia y Tecnología para aportar los recursos derivados de las multas que se les han impuesto a los partidos políticos y a los candidatos independientes en el Proceso Local Electoral Ordinario 2017 y en el Proceso Electoral Local Extraordinario en la Demarcación 01 de San Blas.

Cabe mencionar que el presupuesto asignado para este año al Instituto Estatal Electoral de Nayarit es de 55 millones 880 mil pesos, de los cuales 42 millones 170 mil 786.39 son para prerrogativas de los partidos políticos y 13 millones 709 mil 212.61 restantes son destinados a la ejecución del propio instituto asignado a gastos de operación, pago de inmuebles y nómina entre otros.

Destacó que hay trabajo y se está realizando de la mejor manera, con lo que actualmente se tiene, ya que debido al bajo presupuesto autorizado fue necesario liquidar a gran parte del personal de las diferentes áreas.

“El IEE de Nayarit solamente es ejemplo a nivel nacional de lo que no debe ocurrir en un Instituto electoral. Aquí el personal no tiene servicios de seguridad, no hay beneficio de pensión y jubilación, hay quienes tienen 20 años trabajando y no va a tener ese beneficio, no tienen derecho una prestación para adquirir una vivienda”, destacó.

“En mi opinión la reforma Constitucional de 2014 quedó incompleta, debido a que si la pretensión era quitarle el poder de decisión al Titular del Ejecutivo del Estado sobre la integración de los órganos electorales, bastaba que se le añadiera que los organismos electorales, llámese institutos electorales y tribunales electorales, gozaran de autonomía presupuestal desde la Federación, afirmó.

Señaló que lo anterior, significa que los institutos electorales, van a estar siempre a merced de los gobernantes en turno para efecto de que puedan aprobarle su presupuesto, la carga quedó para el Estado. La designación de los consejeros del Instituto Estatal Electoral, está a cargo de la Junta General del Instituto Nacional Electoral y de los magistrados del Tribunal Electoral a cargo del Senado de la República, de ahí el malestar de los gobernantes, ya que si es desde el centro donde se designan a estos órganos electorales, debiera ser la misma Federación la que proporcione los recursos.

Valderrama Delgado, refirió que hay otros institutos electorales en el país que han acudido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que sea la autoridad jurisdiccional electoral quien determine el apoyo para el presupuesto.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto el diputado Rodolfo Pedroza, señala que no es año electoral y es real, pero son otras las actividades que está llevando a cabo el IEE y “me sorprende que se minimice el trabajo del Instituto Estatal de Nayarit, me parece una falta de respeto al trabajo que aquí desarrollamos”.

La solicitud de ampliación de presupuesto fue remitida al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado “y a la fecha no se ha otorgado respuesta a la solicitud de ampliación presupuestal señalada.