INVITA LA SECRETARIA DE SALUD A VACUNARSE CONTRA LA INFLUENZA.

Redacción /

*Se tiene una meta de 364 mil 814 aplicaciones en todo el estado y se lleva un avance del 70 por ciento, informa.

La Secretaría de Salud de Nayarit continúa con la campaña de vacunación contra la influenza, aplicación que es completamente gratuita en módulos que se han distribuido en todo el estado y que está enfocada principalmente a menores de 6 a 59 meses de edad y adultos de 60 años de edad en adelante, además de la protección que esta propia Secretaría brinda a sus trabajadores, quienes mantienen contacto con personas enfermas.

Ricardo Corona Tabares, jefe del Departamento de Medicina Preventiva, señaló que la temporada invernal abarca desde el pasado 21 de diciembre hasta el próximo 21 de marzo, periodo en el que se incrementan las enfermedades respiratorias; sin embargo, dijo que la Secretaría de Salud se encuentra preparada para tratar de evitarla, y esto se logra con la disponibilidad ciudadana de la aplicación de la inyección.

La meta que tiene la Secretaría de Salud es de 364 mil 814 aplicaciones en todo el estado, de la cual se lleva un avance del 70 por ciento hasta la fecha, por lo que la campaña sigue abierta para que la población se proteja contra esta enfermedad.

Corona Tabares recomendó que las personas que estén ya enfermas tomen medidas de prevención para no contagiar a quienes las rodean. Las principales precauciones deben ser: no acudir a sitios de reunión masivos o espacios reducidos, estornudar o toser cubriéndose la boca con el antebrazo y no escupir en la calle; “son normas sociales que tienen como principios aspectos de salud, básicamente; tratar de ser conscientes de que no se transmita la enfermedad a otra persona, es mejor permanecer en casa e hidratarse adecuadamente”, indicó.