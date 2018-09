LA DESBANDADA DEL PRI FUE POR LAS IMPOSICIONES: ULISES RUIZ

Por: José Ríos

En su gira de campaña por la Presidencia Nacional del partido, el aspirante exigió que en el cambio participe la militancia.

Ulises Ruiz ex Gobernador de Oaxaca fue contundente al afirmar aquí, que en el cambio de la dirigencia nacional del PRI debe ser democrático, en donde participe la militancia y no las cúpulas que lo impongan.

En conocido hotel de la capital nayarita hizo un recuento de las fallas del partido entre las que destacan los candidatos externos que lo llevaron a la derrota, y las imposiciones de candidatos.

Exigió que el

cambio debe darse a través de una Consulta a la Base Militante, previo la instalación de un consejo partidario en donde no debe estar integrada la dirigente nacional, Claudia Ruiz.

El aspirante para dirigir al priismo nacional explicó que también debe darse la Consulta a la Base para la elección de los Candidatos a Regidores, Diputados locales, Presidentes Municipales, Gobernadores, así como Senadores y Diputados Federales en donde se incluyen los Candidatos plurinominales.

En el acto proselitista estuvieron presentes reconocidos cuadros políticos como el ex Gobernador, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Juan Alonso Romero y Enrique Medina Lomeli, entre otros.