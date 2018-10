“LA FIESTA DE LA VERDAD”, IMPULSO A LA TRANSPARENCIA: CASTELLÓN FONSECA

Tepic fue sede de este evento para impulsar la transparencia en las dependencias públicas

Con juegos interactivos, cientos de niños y familias enteras, aprendieron acerca del derecho a tener acceso a cualquier información pública

En compañía de cientos de niños de diversas escuelas primarias y secundarias, el alcalde capitalino, Javier Castellón Fonseca, inauguró el evento denominado, “La Fiesta de la Verdad”, impulsado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (ITAI).

El objetivo de la feria, que contó con el respaldo del Gobierno del Estado de Nayarit y el Ayuntamiento de Tepic, fue que los niños, niñas y la ciudadanía en general estuviera informada de temas como: rendición de cuentas de quienes están en el gobierno, protección de datos individuales, ya que muchos ciudadanos son usuarios de redes sociales, pero principalmente que estén enterados que tienen derechos para evitar que su imagen se convierta en materia de noticias falsas o extorsión.

“Como gobernantes estamos obligados a ser transparentes con la ciudadanía, porque todos tienen derecho a saber qué hace el gobierno, en qué se gastan el dinero y cuáles son los planes para mejorar el ejercicio de gobierno, pero también tienen derecho a saber a qué tienen derecho todos los ciudadanos, a no dar su información y no ponerla donde no se deba; y sobre todo, a saber que esos derechos se ejercen y que ustedes están protegidos ante todas las cosas”, destacó el alcalde Javier Castellón Fonseca.

Todas las familias, así como los alumnos de las diferentes escuelas primarias asistentes, pudieron disfrutar de la presentación de diversos números artísticos, además de juegos interactivos alusivos a la importancia de tener una conducta de ciudadano responsable, saber que tenemos el derecho de acceso a la información y sobre todo, la responsabilidad de hacer buen uso de ella.

Cabe destacar que en el evento estuvieron presentes: Antonio Martínez Ortíz, Comisionado Presidente del ITAI; Cristóbal Robles López, Director General de Promoción y Vinculación del INAI; Raúl Alamillo, Coordinador de las Unidades de Transparencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit; la Presidenta municipal de Santa María del Oro, Ana María Isiordia López; la Síndica municipal de Tepic, Raquel Mota; entre otras autoridades municipales y estatales.