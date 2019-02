LAS CANTINAS, ESPACIOS DE ARTE, CULTURA Y CIENCIA

Por: Eduardo Garcia Bañuelos

Rene Morales, quien es docente e investigador en Ciencias de la Comunicación, y en los últimos años se ha dedicado y especializado y trabajado en lo que es la divulgación y la comunicación en la ciencia, señalo que existe un proyecto que lleva por nombre “Ciencia en la Cantina”, es básicamente es un foro informal para dialogar, reflexionar en torno a temas de actualidad vinculados con la ciencia.

Este –dijo- irrumpe los espacios de óseo para generar canales horizontales de comunicación entre la sociedad y los científicos, en donde se estará dando prioridad a los científicos y a los investigadores de la región Centro-Occidente y por supuesto a los de Nayarit, para ver que se está haciendo en materia de ciencia en nuestro estado, la idea es sacar la ciencia de los laboratorios, de las universidades y llevarlos a otros espacios de convivencia y de congregación social.

Estos espacios pueden ser los cafés, los bares, centros culturales y otros más afines, este modelo de comunicación, ya es utilizado en otros países y en otras ciudades de la República Mexicana y hoy será la primera vez el foro o proyecto que mezcla estas dos actividades de juerga y de ciencia aquí en Nayarit, o sea que es integrar las actividades científicas dentro de la agenda cultural del estado, que en ocasiones pareciera ser que la ciencia esta por satélite por allí rondando y, la idea es integrar esas actividades a la agenda cultural de Nayarit.

Añadió diciendo que los foros tendrán la duración aproximada de una hora, “en donde se retara a un científico a que nos platique en no más de 20 minutos su tema de dominio y como se vincula con las diferentes esferas de la vida cotidiana, las relaciones sociales, la salud, el amor, el sexo, etcétera, ese tipo de temáticas en ocasiones nos causan curiosidad a las personas que no somos científicos y que no estamos dentro de la materia, después de esos 20 minutos el científico cederá el micrófono a los allí presentes para que planteen sus interrogantes y sus dudas en torno a lo expuesto”, finalizó.