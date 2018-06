“LAS PLAYAS NAYARITAS NO SE VENDEN, SON DE TODOS LOS MEXICANOS” MANUEL NARVÁEZ.

Redacción /

Las ventanas al mar se deben respetar, las playas son nuestras y nada ni nadie nos puede impedir disfrutar de ellas

Recuperar nuestros espacios, caminar libre y traer a nuestros hijos a disfrutar de la playa San Marcos debe ser parte de nuestras actividades de familia

Las playas nunca debieron ser vendidas, quien apoyó este robo ni cara tiene para andar tocando puertas, vergüenza debería de darle

Los candidatos del PRI al Senado, Manuel Narváez y Jasmín Bugarín así como José Gómez candidato a diputado federal por el Tercer Distrito, recorrieron parte del municipio de Bahía de Banderas y tocaron el destino turístico de la playa San Marcos. Ahí los candidatos recibieron las quejas y reclamos de habitantes quienes con verdadero enojo han visto cómo les van privatizando las playas y poco a poco los dejan sin poder acceder a pasear y disfrutar del mar y la arena.

Una de las habitantes y comerciante ambulante de San Marcos dijo que, “no tienen vergüenza aquellos que vienen a pedir el voto y hace unos años bien que levantaron el dedo para que todo esto fuera privatizado, ¿a poco quieren a Nayarit?, mentirosos! y todavía cínicos, creen que no nos acordamos que tiempo después de eso empezaron a poner una malla allá en Monteón en Compostela y es hora que ya no dejan pasar a nadie, aquí no tardan en hacer lo mismo, yo si tengo memoria y no voy a votar por ellos”.

El joven candidato priista lamentó que se vayan perdiendo estos espacios y que hoy los nayaritas sean empleados para levantar la basura que el extranjero tira en lo que antes era suyo y hoy, ni siquiera pueden pasar por el lugar. Recordó que hace algunos años, era común ir a la playa en familia sin antes investigar, cuál de ellas era libre o en cuál se tenía que pagar la renta de alguna mesa para poder disfrutar del mar.

Tras dos meses de recorrer Nayarit, tanto Manuel como Jasmín, han hecho el firme compromiso de legislar en beneficio de “nuestra gente”, apuntaron que duele conocer historias como las que estaban escuchando, sumado a ello los apoyos que les quitaron a los nayaritas y que por más esfuerzo que hacen quienes actualmente gobiernan, nomas no pueden responder a la creciente demanda de alimentación, seguridad pública y los apoyos para los alumnos.

Por todo esto, los próximos Senadores dijeron no mirar colores partidistas, “Aquí se trata de todos, se trata de ustedes, de nosotros, Se Trata de Nayarit”.