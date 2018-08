LAYIN, CON UN PIE EN LA CÁRCEL

Por: José Ríos

El ex Presidente Municipal de San Blas Nayarit, Hilario Ramirez Villanueva, mejor conocido como Layin a punto está de ir a la cárcel, inicialmente por haber desviado en perjuicio del Ayuntamiento del Puerto, alrededor de doce millones de pesos por concepto de la venta de la pista área de este lugar.

El ex Edil compareció ante un Juez de Control en la capital nayarita con un amparo provisional para conocer una carpeta de investigación integrada en su contra por la Fiscalía General del Estado a raíz de sus malos manejos.

El personaje polémico y controvertido se abstuvo de declarar sobre los hechos, citándole la autoridad para el próximo lunes a efecto de notificarle el pliego de imputación que exhibe el Agente del Ministerio Público.

Cabe señalar que Layin no fue detenido en el acto precisamente por contar con una suspensión que le otorga un Juez de Distrito.

Sin embargo se advierte que Layin podría ser detenido debido a que hasta ahora no ha podido acreditar un domicilio fijo por lo que se teme fundamente que pretenda eludir la acción de la justicia.

La cuantía de las sumas defraudadas lo tienen con un pie en la cárcel sin derecho alguno a recuperar su libertad en el corto plazo, en eso coincidieron un grupo de expertos en la materia.