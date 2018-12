LOPEZ OBRADOR SALIÓ MEJOR QUE SANTA CLOS

CRÓNICA

Por: Miguel Ángel Vargas

SI a Acaponeta le fue bien, a la gente de Tuxpan le fue mejor, mucho mejor. Es la visita del Presidente de la República, de Andrés Manuel Lopez Obrador a las zonas afectadas, inundadas, esas decenas de cientos de familias que todo lo perdieron; que perdieron casas, muebles, ganado, cultivo

Y el Presidente de todos los mexicanos, el que trae la taquilla, el sol de frente no puede, no pudo quedar mal, y los anuncios: 15 mil pesos en muebles, y cinco y cinco, es decir, 10 mil pesos a los damnificados.

Pero también empleo temporada, reconstrucción de viviendas afectadas, de drenajes, todo con un monto de 60 millones en cada municipio.

Todo esto fue en el estadio de Béisbol de Tuxpan, ese lugar, esa ciudad que fue la más devastada por el desbordamiento de ese río que siempre se presume, pero que ahora generó la desgracia y la tragedia.

Fue una visita anunciada por Lopez Obrador, pero también fue una visita de señales, y una fue clave: el Superdelegado, Manuel Peraza no las trae todas consigo.