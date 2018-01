MAESTROS CIERRA FILAS CON GERARDO MONTENEGRO IBARRA.

Por: José Ríos/Genaro Martinez.

– Miles de trabajadores de la educación le mostraron su respaldo en su aspiración para la candidatura a Senador de la República.

Fue un acto político en donde se dieron cita miles de Maestros; fueron a mostrar su respaldo a Gerardo Montenegro, el ex líder magisterial que ahora busca

ser el Candidato a Senador de la República.

En la mesa del presidium el líder moral, Liberato, y ex dirigentes sindicales y por supuesto el Secretario General actual, Antonio Carrillo, el oriundo del municipio de Jala.

Ahí el encuentro por otro año más, el rifar vehículos para los Profes, pero también para el activismo político, y es que, siempre es así, los Maestros siempre andan en campaña, siempre levantan la mano para ser en las justas eleccionarias, y enesta ocasión no fue la excepción.

Es la unidad del SNTE, el sindicato que contra vientos y mareas se mantiene a flote, el sindicato que , Gobernadores vienen, Gobernadores van, y sigue vigente, sigue en la lucha por el manejo de los servicios educativos del Estado, pero también de los espacios de elección popular.

En su discurso Toño Carrillo fue enfático al informar que la unidad de los Maestros es de todos los dias, y que los cinco vehículos que se rifaron, al igual que los costos de la convivencia no se pagaba con las cuotas de los Maestros sino del apoyo de personas y empresas que están respaldando la educación en Nayarit.

Entrevistado el aspirante a Candidato a Senador, Gerardo Montenegro expresó su confianza para que, a la hora de las decisiones se designen a los hombres y las mujeres más rentables para ganar la elección.

En ese mismo acto se le hizo un reconocimiento a Liberato Montenegro como el precursor de la lucha revolucionaria de Maestros en la entidad.

Al final del masivo evento político-sindical diversas voces, con porras, con gritos daban el apoyo a Gerardo, de quien decían es el candidato de los Maestros, del sindicato más numerosos y mas fuerte de Nayarit.