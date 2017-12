MILUTINOVIC NO VE UNA DERROTA DEL TRI FRENTE A LA CAMPEONA ALEMANIA.

La Jornada /

-El ex técnico nacional dice que hay capacidad, pero debe prepararse y tener confianza

-Embajador de Qatar para el Mundial de 2022, el serbio aseguró que el futbol suaviza todo tipo de problemas, por lo que Doha tendrá un torneo de ensueño y estarán listos dos años antes

Velibor Milutinovic no ve derrotado al Tri en su debut frente a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Hay que prepararse muy bien, tener confianza y gran espíritu, señala el serbio, quien se define como embajador de Qatar hacia la Copa del Mun- do 2022. El ex técnico, cinco veces mundialista, considera que el 2017 ha sido un gran año en cuanto a los preparativos para el certamen de ensueño con que los qataríes buscan sorprender.

Respecto del conflicto entre Qatar y sus vecinos del Golfo Pérsico, el cual derivó en un bloqueo diplomático, Milutinovic (Bajina, Serbia, 7 de septiembre de 1944) aseguró que el futbol tiene capacidad para suavizar todo tipo de problemas y mencionó que Doha no sólo se prepara en cuanto a la infraestructura deportiva, sino también ha impulsado el arte, la educación, la salud. Van a presentarse ante el mundo como un país con una gran visión, sostuvo el ex técnico de Pumas y del Tri.

Conocido en el continente asiático como Milu tras dirigir a China, resaltó que cada país donde recibió el timón de la selección tiene un lugar especial en sus afectos, por lo que en el Mundial de Rusia desea que cumplan un gran pa- pel México, Costa Rica, Nigeria; y claro, Serbia, mi país. Estaré muy atento con ellos.

Lamenta ausencia de EU;

Hacia la justa rusa lamenta dos ausencias, la de Qatar, porque siempre es importante estar ahí y tener esa experiencia, y más aún cuando toca realizar el siguiente Mundial, pero igualmente Doha va a preparar un buen equipo y estoy seguro que los jugadores van a demostrar que también en Qatar hay futbol competitivo, manifiesta.

Estados Unidos tampoco consiguió su boleto a Rusia y Milutinovic apunta: Los únicos que pueden dar las razones son ellos. Soy respetuoso siempre. Yo únicamente puedo hablar de mi equipo, el de Estados Unidos 1994, que peleó contra Brasil, pero lo más importante es que los muchachos hicieron su máximo esfuerzo y considero que en ese tiempo alistamos un plantel muy competitivo.

Señaló que esperaba la calificación del tricolor de Juan Carlos Osorio, tal y como fue, una eliminatoria sin sobresaltos. Es difícil pensar que en el área de Concacaf no califique México, aunque normalmente siempre hay dificultades, pero se cuenta con un equipo sumamente capaz, que lo ha demostrado, así que fue algo normal.

El trotamundos políglota se entusiasma al hablar de los estadios que surgen como hongos en el emirato. Si hay algo que la gente qatarí resuelve con mucha facilidad es la construcción de estadios refrigerados, ya se abrió en Doha un renovado Khalifa, maravilloso, funcional. Otro de gran diseño, Al Wakrah ¡dos años antes del Mundial va a estar todo listo!, anuncia.

Si hay algo que Bora sabe esquivar con sonrisas y evasivas son los temas espinosos. Milutinovic rehúsa hablar del FIFA-gate, escándalo de corrupción que cimbró al mundo del balompié desde 2015.

“A mí me encanta hablar de deporte, pero la gente siempre busca esas cosas. Yo pienso que sería mucho mejor buscar los aspectos positivos y no sólo las que manchan la imagen del futbol.

Hay tanta gente honesta trabajando. Considero que la actual FIFA está haciendo un trabajo ejemplar para que esa confianza que se ha perdido se vaya recuperando pronto. Ya se está haciendo, sostiene.

El también ex timonel de Costa Rica, comenta que vive “feliz en Qatar. Estoy disfrutando de la vida, trabajo con jóvenes de una academia de futbol, comparto mis experiencias y me tratan de forma maravillosa. Debo ser feliz y agradecido por la posición que tengo.

“México es especial para mí, como Serbia, mi país, y desde Doha me es más fácil visitar la tierra de mi infancia, a mi hermano, amigos, los lugares donde me formé. Pero normalmente las fiestas navideñas las paso en México con mi esposa, mi hija, mis nietos y mis amigos.

Estuve atento a lo del sismo, afortunadamente no fue tan trágico como el de 1985, pero México demostró que tiene capacidad para resolver cualquier problema que le afecta, por eso le deseo salud a toda la gente. Cuando uno tiene salud, todo es más fácil.