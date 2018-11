MUCHA AUSTERIDAD EN EL PRIMER INFORME DE CASTELLÓN FONSECA

Sin teatro, sin publicidad, sin invitados especiales, sin generar gasto se realizó el Primer Informe de actividades del gobierno capitalino

En el patio central de la Presidencia Municipal, se realizó la Sesión Solemne de Cabildo donde el alcalde capitalino, Javier Castellón Fonseca, dio el primer informe de actividades del XLI Ayuntamiento de Tepic, con un emotivo discurso que arrancó el aplauso de los ciudadanos asistentes.

“Este acto solemne del H. Cabildo lo hacemos el día de hoy, aquí, en este lugar, en respeto a todos los ciudadanos del norte de Nayarit, que resultaron afectados en el reciente desastre natural, ocurrido en esa zona; decidimos la mayoría de los presidentes municipales que los informes que por ley tenemos que dar, sean muy austeros para no generar gastos innecesarios.

No hay publicidad, no hay propaganda, no contratamos teatro, no hay fiesta, no hay nada; solo estamos cumpliendo con la disposición legal de presentar por escrito el informe; y hablar con ustedes para decirles cuáles son los avances y los retos más importantes de nuestra administración”, destacó el alcalde Javier Castellón Fonseca.

Este evento fue engalanado por los mismos tepicenses, quienes no necesitaron invitación especial para abarrotar el interior de la Presidencia, además estuvieron presentes trabajadores del Ayuntamiento capitalino y representantes de los tres poderes, del gobierno estatal, quienes aplaudieron el gesto de austeridad que se mostró en este primer informe.

El secretario del Consejo de la Judicatura de Nayarit, Jaime Palma Sandoval, quien estuvo en representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ismael González Parra, destacó: “la sensibilidad del presidente municipal Javier Castellón, quien está llevando a cabo este primer informe con austeridad, implica una gran responsabilidad y solidaridad con nuestros hermanos nayaritas. Y creo que hoy conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están cumpliendo con la parte constitucional que les corresponde”.

Por su parte el diputado Rodolfo Pedroza Ramírez, en representación de la XXXII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, dijo: “es un tema que por ley hay que cumplir, veo que es un evento austero lo cual celebramos, puesto que en Nayarit hay aún una tragedia en el norte del estado y eso moralmente nos obliga a no estar derrochando ni discursos, ni dinero”.

Fue así como Castellón Fonseca dio a conocer la situación real que impera en la ciudad de Tepic, pero sobre todo, insistió que solo Haciendo Equipo, Tepic Avanza.