CONFIRMA NARANJO SU CANDIDATURA PARA SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA ALIANZA PAN-PRD

Por: José Ríos

El ex dirigente nacional del PRD y ex Candidato a la gubernatura nayarita, Guadalupe A costa Naranjo está preparando el escenario para dar conocer oficialmente su candidatura a Senador de la República por la alianza que conforman los partidos PAN-PRD y Movimiento Ciudadano.

A través de las redes sociales presenta dos opciones de lo que sería su logotipo de campaña política, y pregunta: Cuál es mejor?, O busco otra opción?. Estamos a tiempo ayudame con tu opinión.

Se refiere a dos logos, dos opciones, y en este ejercicio preelectoral han opinado cientos de amigos y seguidores del también ex Diputado Federal.

Se espera que Guadalupe A costa Naranjo en los próximos días confirme su decisión de buscar la candidatura a Senador llevando como compañera de fórmula a la todavía Titular de Educación en Nayarit, Margaret Mollet Porraz.