NO DEFENDEMOS CRIMINALES: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Carlos Alberto Prieto Godoy, rindió su primer informe de actividades al frente del organismo municipal

El alcalde Javier Castellón Fonseca resaltó la labor de equipo para garantizar los derechos de la ciudadanía tepicense

“Cualquier conflicto social debe ser cubierto y solucionado con base a las leyes, respetando los derechos de cada quien”, dijo el presidente municipal, Javier Castellón Fonseca, en el marco del primer informe de labores de la Comisión Municipal de Derechos Humanos en Tepic.

Este organismo autónomo, presidido por el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, protege y defiende el derecho de las personas reconociendo sus diferencias y la diversidad de grupos sociales.

“En general, desafortunadamente la condición humana no es ni con mucho ordenada y que esté dispuesta a ser respetuosa de los demás o generosa y buena con los demás; a manifestar una convivencia pacífica y con reglas entre personas, grupos y pueblos, ni a respetar la propiedad de los otros. Hay reglas que se han venido construyendo en la medida en que las sociedades se desarrollan y genera la necesidad de leyes”, afirmó el alcalde durante su intervención, luego de reconocer la loable y ardua labor del equipo encabezado por Prieto Godoy.

En México se comienza a hablar de Derechos Humanos hasta que se cuestiona la tortura, la prisión política y la desaparición forzada entre otras situaciones. “Hoy los Derechos Humanos forman parte de una agenda central de todos los gobiernos”, agregó el munícipe capitalino.

Por su parte, Prieto Godoy resaltó la defensa y promoción de los Derechos Humanos en todo el municipio de Tepic. “Este, más que un informe, es una actividad que ayuda a seguir posicionando el tema entre el funcionariado y la ciudadanía. Los defensores de derechos humanos hemos sido tildados de defensores de delincuentes y de personas que se niegan a cumplir con la Ley; nada más alejado de la realidad. Estos organismos están para defender sus derechos aún cuando la ciudadanía no quiera o no los reconozca, pero no defendemos delincuentes”.

Durante este primer año de actividades, el organismo autónomo, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, así como el Consejo Ciudadano de los Derechos Humanos, brindó 61 asesorías jurídicas, diez quejas a petición de parte y tres de oficio. Al menos 16mil ejemplares de material didáctico y lúdico se entregaron en eventos diversos y el módulo instalado al interior de la presidencia municipal, fomentando una cultura por la paz y el respeto.

Así mismo, realizó 25 eventos de capacitación en diversos temas relacionados con los derechos humanos, dirigidos a los sectores público y privado, así como a la población en general.