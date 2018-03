“NO DESVIÉ UN SOLO PESO DEL GOBIERNO DE NAYARIT”: ROBERTO SANDOVAL

Por: Carlos Rodríguez

Mi negocio es la venta de ganado

El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, señalado por la PGR por presunto enriquecimiento ilícito, dijo que no desvió ni un solo peso durante su administración y que las propiedades que las autoridades le aseguraron fueron adquiridas lícitamente.

“Yo soy ganadero, crio ganado, mi padre me enseñó hace muchos años. Yo vendo caballos, no compro caballos (…) No desvié ni un solo peso; no me imagino donde pueden caber 2 mil millones de pesos. Mi declaración patrimonial está en orden y he trabajado toda mi vida; no tengo más propiedades que las declaradas ni prestanombres”, dijo el ex gobernador en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Roberto Sandoval explicó que de las cinco propiedades que le aseguró la PGR, dos las compró él, una es su fundación, otra es de su hija y la última no tiene relación con él o con su familia.

“Una de las propiedades es mi hogar, pagada con un crédito Infonavit en 1997; el otro es un terreno muy grande de ocho por 20 metros, pagados con toda la declaración fiscal; la tercera es una propiedad de mi hija que sacó con un crédito bancario que sigue pagando; la cuarta es de una fundación creada antes de mi gobierno y la otra propiedad no tiene nada que ver con nosotros. Me he parado en muchos lugares que no son míos, no todo lo que piso es mío”, dijo el ex mandatario estatal.

Además, dijo que redujo la deuda pública estatal en dos millones de pesos y que si existe un desvío de dinero, los funcionarios estatales son los responsables de aclararlo y no él.

“Yo recibí un estado con 10 mil millones de pesos de deuda pública, el gobernador comentó que yo deje una deuda de 8 mil millones de pesos, lo que significa que baje la deuda en dos mil millones de pesos. No endeudamos al gobierno en mi administración, arrastramos deudas, pero la transparencia nos da la confianza de que todo está en su lugar y que no hay desvío; si lo hay, los funcionarios son los responsables de ir a comparecer para aclarar cualquier cosa”, reiteró.

Sandoval añadió que el juicio político en su contra es parte de la guerra sucia por el proceso electoral; además, acusó a Guadalupe Acosta Naranjo, así como a Rodrigo González, candidato y suplente del PRD al Senado, de ser quienes “lo han metido en estos temas”.

“El que está contra mí, es candidato al Senado del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, y el que va a ser su suplente, Rodrigo González; gente que los han metido en estos temas difíciles; se va a ver que la Comisión (Ciudadana de la Verdad) es la guerra sucia, ellos dos trabajan juntos desde hace muchos años, diario están tras de mí, diario están hablando irresponsablemente de cosas que realmente no existen”, añadió Sandoval.

El ex mandatario agregó que, hasta el momento, no ha sido citado por la PGR ni por la Fiscalía estatal para declarar, pero que espera el llamado, por lo que no saldrá del país para cooperar con las autoridades.