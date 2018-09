NO ES VACILADA, ROBERTO SANDOVAL RETA AL EX LÍDER NACIONAL DEL PRI, ENRIQUE OCHOA.

– El ex Gobernador lo acusa de cobarde y amenaza con golpearlo en cuanto lo vea.

– Ocho a Reza adelanta que no ha hablado mal de él, y advierte que lo demandará ante las autoridades.

Por: José Ríos

No fue broma ni vacilada, no fue un perfil falso, Roberto Sandoval Castañeda en las redes sociales llama cobarde y amenaza al ex dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza de golpearlo en cuanto lo vea.

Por su parte, Ochoa Reza asegura que nunca ha hablado mal de Roberto Sandoval, pero también dice que lo hará responsable ante las autoridades de cualquier daño o agresión que puedan tener él o su familia.

La amenaza del ex Gobernador nayarita acusado de fraude, raterías y otros delitos relacionados con el uso excesivo de las uñas largas, apenas hace un par de días además de decir que es honrado, lamentó que haya hablado mal de su persona el entonces líder nacional del partidazo, Enrique Ochoa Reza.

Y ante eso, el ex mandatario local lo amenazó con retarlo como hombre, y no como político.

De inmediato las redes sociales se llenaron de comentarios sobre este inusual reto entre políticos, y lo menos que dicen ed que el pleito se debe decidir en las Vegas, allá en donde es ídolo el “hermano” de Roberto Sandoval, es decir, El Canelo Alvarez.