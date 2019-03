NO MÁS EXÁMENES PARA MAESTROS: AMLO

Respecto al bloqueo que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por la aprobación de la reforma educativa en comisiones de la Cámara de Diputados, dijo que instruyó al titular de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de escuchar y explicar al magisterio para aclarar todas las dudas que tengan respecto al dictamen.

Aunque recalcó que no habrá evaluaciones punitivas, dejó claro que su gobierno no permitirá actos de corrupción ni ventas de plazas de docentes.

“No va a haber evaluaciones punitivas, se cancela por completa la reforma educativa, claro, no queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina, eso no! No permitiremos la corrupción aunque sean los más radicales y extremistas, ya no hay corrupción tolerada desde el gobierno”, explicó.