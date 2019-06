NO MAS MUJERES SIN PREPARACION, SE LES VA A EMPODERAR ACADEMICAMENTE: MARGARITA MORAN

En varias ocasiones y por muchos años a la mujer se le ha discriminado y ha sido un gran obstáculo que no tenga preparación para los cargos públicos o cuando menos para ser candidatas para algo, “quiero decirles que eso, YA SE ACABO”, ya existe una Ley de Paridad en la Cámara de Diputados que recién se aprobó en Comisiones, ya que se detectó que existe mucha mujer que no cuenta con su título, pero aún es tiempo, lo que se pretende es de que ellas mismas se den cuenta que están pasando por esa situación y que son ellas las que están desprotegidas, desde el momento de ostentar un cargo, son ciertos los requisitos y ellas no los tienen.

De esta manera lo dio a conocer la diputada local y Presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la XXXII Legislatura, Margarita Moran Flores, quien abundo diciendo que esa es la etapa que se va a vivir en estos 2 próximos años, empoderarlas académicamente, ya el crecimiento mental y humano al parecer ya está agarrando el ritmo que se debe de tener, a la mejor no en todo el estado, pero si en varios poblados, ahorita lo que se pretende es empoderarlas académicamente, que ellas sientan las confianza.

“A mí ya se me han arrimado tres mujeres y me han dicho quieren estudiar y que han ido a escuelas particulares y les cobran 39 mil pesos y yo les digo, vamos viendo que escuela es, cuanto nos pueden condonar y la otra parte, nosotros te vamos a apoyar económicamente por quincena o por mes, pero, ya no sueltes tu tramite de titulación, yo creo que lo más sano es de que se estudie en escuelas públicas, porque es más barato y de no ser así, buscar la manera de darles un apoyo económico para que ellas abonen esa titulación y la vayan sacando y que ya empiecen a llegar los títulos a las mujeres”.

Todos sabemos que para ocupar un cargo, lo primero que te piden es tu cedula o tu título profesional, decía que me había buscado 3 personas, de las 3, 2 se quedaron truncas y que quieren seguir estudiando ya sea en la Universidad Autónoma de Nayarit o en la Universidad Tecnológica de Nayarit, además de que ellas son Presidentas de Comités de Acción Ciudadana de sus Colonias aquí en Tepic, “aunque no sea mi distrito, yo estoy dispuesta a apoyarlas, para decirles a ver vénganse, inscríbanse, aquí están sus inscripciones y empiecen, conforme va saliendo el semestre y el ciclo escolar se va pagando, nunca va a sobrar el dinero, finalizó.