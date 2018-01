NO PACTAREMOS CON LA DELICUENCIA: ECHEVARRÍA GARCÍA

Por: Carlos Rodríguez /

-Fuerzas federales combatirán al crimen organizado en Nayarit

-El gobernador Echevarría solicitó el respaldo de la federación

Ante el recrudecimiento de la violencia en el estado, el gobierno de Nayarit anunció el reforzamiento de la estrategia de seguridad, que incluye el respaldo de fuerzas federales.

El gobernador del estado, Antonio Echevarría García anunció que tras su reunión con el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se logró que se respalde a Nayarit en el combate a la delincuencia.

“He ido a platicar con los representantes del gobierno federal y nos van a dar todo el apoyo. Vienen más elementos de las fuerzas armadas para recuperar esa tranquilidad que perdimos hace 8 años”, señaló Echevarría García.

Además, el mandatario estatal indicó que hay un camino fácil para acabar con la guerra entre celular criminales pero que no harán pactos de los que luego se puedan arrepentir.

“Lo digo para que quede bien claro, no haremos acuerdos que nos avergüencen, que nos impidan seguir viendo a los ojos a nuestros hijos y a nuestra familia, tengo muy firmes mis principios y mis valores y no traicionaré su confianza. No elegiré el camino aparentemente fácil con funestas consecuencia, elegimos luchar, no elegimos llegar para corromper el poder público”.

Lo que hoy sucede en Nayarit es consecuencia de lo que otros hicieron apartados de la ética, la elección del camino corrupto, enfrentemos de pie, con valor, coraje e inteligencia para no vivir en el repudio social como ya viven otros”, reiteró el mandatario.

De manera local las corporaciones de seguridad han trabajado para brindar tranquilidad a los ciudadanos, pero en esta ocasión “solicitamos mayor apoyo para evitar que se sigan presentando delitos en la calles de Nayarit”.