NUÑO SUSTITUIRÁ A MEADE “PORQUE ÉSTE NO LEVANTA”: LÓPEZ OBRADOR

Fuente: Proceso /

ESCÀRCEGA, Cam.- Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, vaticinó hoy la sustitución de José Antonio Meade por Aurelio Nuño como precandidato del PRI a la Presidencia de la República, pues aseguró que el primero “no levanta”.

Entrevistado en el municipio de Candelaria, al término del primero de los tres mítines que encabezó en su gira por esta entidad, dijo que “Nuño está sustituyendo a Meade”.

El tabasqueño aseguró: “Creo que el plan es cambiar a Meade y poner a Nuño, porque Meade no levanta y creo que van a querer cambiarlo. Por eso es que a Nuño me lo están lanzando un día sí y al otro también”.

Sobre las críticas de Nuño Mayer, que calificó como ridícula la propuesta de López Obrador de revocar la reforma educativa si llegara a ganar la Presidencia, el líder de Morena respondió: “¡pero qué cosa es ese señor!”.

Y reviró: “Él dejó tirada la Secretaría de Educación Pública; están destruidas muchas escuelas por los sismos y se fue a la campaña. Se le olvidó que era secretario de Educación Pública, dejó ahí a un salinista, a Otto Granados Roldán, que es especialista en vender plazas. Vendió la plaza de toros de Aguascalientes, el que está de secretario de Educación…”

En torno a los señalamientos de Nuño respecto a que López Obrador está “desequilibrado”, éste concedió al decir “sí, bastante desequilibrado”.

Por otra parte, López Obrador comentó que la Ley de Seguridad Interior no ayudará a resolver la inseguridad y violencia y advirtió que si la intención del gobierno es utilizar al Ejército para reprimir manifestaciones, “eso no les funcionará porque los soldados están con nosotros”.

Dijo: “Nos están apoyando tanto los marinos como los soldados. El soldado es pueblo uniformado y sabe muy bien que ese es un régimen corrupto y tiene que haber un cambio”.

Y confió en que los militares “no van a cumplir una orden para que se lleve a cabo un fraude electoral… No me preocupa eso. Lo que están utilizando y les funciona es la guerra sucia y la manipulación en medios, difundir calumnias contra nosotros es decir todo lo que es guerra sucia y la compra de voto, repartir frijol con gorgojo. Eso es lo que desgraciadamente más funciona porque trafican con el hambre del pueblo”, añadió.

Sobre las declaraciones del presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien advirtió que el 2017 cerrará como el año más violento de la historia, Andrés Manuel López Obrador dijo que lo que tiene que hacer el funcionario electoral es garantizar que haya elecciones limpias y libres.

“Porque ahora está de empleado de la mafia del poder. Ojalá que rectifique y con sensatez asuma su papel de juez y garantice que las elecciones sean limpias y libres, porque hasta ahora esta de alcahuete, de tapadera de la mafia del poder”.

El precandidato presidencial alertó que el gobierno organiza “una guerra sucia para infundir miedo, para atemorizar a la gente, para que no salgan a votar. Lo que hicieron en el Estado de México lo van a repetir, van a desatar ellos mismos violencia para que la gente se asuste y no salga a votar”.

Según dijo, “no les conviene que la gente salga a votar, pero no les va a funcionar nada. Estamos muy arriba, no es para presumir, pero anoche me llegó una encuesta donde estamos 18 puntos arriba. 18 puntos arriba de Meade y Anaya. Yo creo que este arroz ya se coció”, sostuvo.