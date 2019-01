OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CONTINUARÁN EN TODO EL MUNICIPIO DE TEPIC

De manera aleatoria y sorpresiva se llevarán a cabo en diferentes localidades del municipio

En Francisco I. Madero, por vez primera se realizó el Operativo Alcoholímetro con gran aceptación ciudadana

El presidente municipal Javier Castellón Fonseca, giró instrucciones a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal para que esa dependencia, de manera conjunta y ordenada con personal de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, continúen con los Operativos de Seguridad Pública en todo el municipio de Tepic.

Durante los días sábado y domingo próximo pasados, personal de Seguridad Pública Municipal encabezó los operativos de alcoholímetro en la Ciudad de las Artes de Tepic y en la entrada principal de Francisco I. Madero, Puga.

“Son operativos en conjunto con la Fiscalía General del Estado que vienen con nosotros; Agente del Ministerio Público, Policía Estatal Investigadora; y del municipio, la Policía Preventiva, Policía Vial y presencia de la Comisión de Derechos Humanos; van enfocados a quienes vienen conduciendo en estado de ebriedad sus vehículos y aprovechamos también, para revisar si el conductor tiene orden de captura o el vehículo tiene reporte de robo”, explicó el director de la Policía Vial, Ciro Ramos.

En el poblado de Puga, por vez primera, esta administración municipal encabezada por Castellón Fonseca, implementó el operativo a petición de la ciudadanía, misma que vio con agrado la coordinación y sobre todo, los resultados positivos que arrojó esta acción.

“Las autoridades me dijeron que el lunes puedo pasar a recoger la motocicleta. Es la primer moto que le compro a mi hija de Navidad y quiero cumplir con los requisitos que el gobierno nos encomienda, señaló un vecino de Puga. Me dijeron que mi niña venía despacio, pero no tiene licencia para conducir, ni casco; y estoy de acuerdo en la amonestación.

Invito a la ciudadanía, -continuó diciendo- a que haga conciencia; yo hago conciencia de que debe de andar protegida con su casco por seguridad de mi niña y porque venía acompañada”, dijo el padre de la menor de edad que circulaba por las principales calles de Francisco I. Madero, acompañada de su hermano y su mamá a bordo de la motocicleta.

Finalmente, el comandante Ciro Ramos, dijo que estos operativos continuarán por seguridad de la ciudadanía, por lo que exhortó a no consumir bebidas embriagantes si van a conducir, “también a moderar el volumen de música en sus vehículos y a que respeten la velocidad, las vialidades de la ciudad y los poblados del municipio de Tepic”, concluyó el director de Vialidad y Tránsito.