OTRA VEZ SE BURLAN DE LOS CAMPESINOS NAYARITAS

Por: José Ríos

Designan a un Abogado para que atienda los problemas del campo; su merito: ser amigo del Gobernador.

Como una burla fue recibida la designación del nuevo Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente entre los campesinos nayaritas. No están conformes que una gente ajena a la problemática del campo haya sido nombrado al cargo mencionado.

Víctor Gutierrez Salas, líder campesino del municipio de Jala expresó que las familias del agro nayarita no están conformes que una gente ajena a los problemas y necesidades del campo ocupe una responsabilidad de esa naturaleza.

Molesto el reconocido líder labriego del sureño municipio dijo, “qué lástima que el Gobernador se burle de las familias campesinas; no lo merecemos”. Puntualizó.

El Abogado, Rafael Valenzuela Armas, alias ” el lobo” hace algunas horas fue designado como nuevo Secretario en sustitución de Marco Antonio Camberos, quien ahora enfrenta un proceso de malos manejos financieros cuando fungió como Alcalde de Jala.