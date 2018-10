PARA LA ELECCIÓN DEL LÍDER DEL PRI NO HAY LINEA: MANUEL COTA

Por: José Ríos

En la decisión para elegir al Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI no hay línea; será la Convocatoria la que establezca el método para la elección interna, que seguramente será la idónea, la que mejor garantice la unidad del priismo nayarita, así lo consideró, Manuel Cota Jiménez.

El militante del Tricolor más destacado y reconocido actualmente al hablar sobre el perfil que deberá tener el futuro líder partidista será su incuestionable militancia, y una destacada participación en tareas propias de la institución política.

Manuel Cota insistió que no habrá la elección del liderazgo priísta por presiones políticas, sino que se dará siempre atendiendo la responsabilidad mayor, que es la unidad partidaria.

El ex Candidato a la gubernatura fue entrevistado al final del acto político en donde tomó protesta como nuevo Delegado del CEN del PRI en Nayarit, Leobardo Alcalá.