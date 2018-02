PAVEL JARERO NO SERÁ CANDIDATO DE MORENA

Por: José Ríos

– La Comisión de Justicia del CEN lo suspendió un año por hablar de más en contra de la dirigencia local.

Lo que era un rumor, un secreto a voces fue confirmada mediante un documento en donde la Comisión de Justicia del CEN del partido Morena precisa la suspensión por un año de sus derechos partidarios al ex Alcalde de Santiago, Pavel Jarero, quien buscaba afanosamente ser el Candidato a Diputado Federal por el Primer Distrito que lo conforman los municipios de la zona norte del Estado.

El lío en que se vio envuelto Pavel Jarero es de hace alrededor de seis meses cuando fue grabado vía telefónica las amenazas en contra el dirigente estatal, y de pasada se llevaba entre las patas al Doctor, Miguel Ángel Navarro Quintero.

No se sabe la reacción que tendrá el ex Presidente Municipal de Santiago, pero lo seguro es que por hablar de mas ya no podrá ser Candidato, aseguraron fuentes internas de Morena.