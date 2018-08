PIDE CONGRESO INMEDIATEZ PARA ATENDER DEMANDAS SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS

Redacción

Todas las fuerzas políticas en la Trigésima Segunda Legislatura se unieron a este exhorto

“Hay 68 cuerpos encontrados en las distintas fosas clandestinas que aún no han sido identificados y no hay esclarecimiento de uno solo”: diputado Ismael Duñalds Ventura

Al conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y guardar un minuto de silencio por quienes la han padecido en Nayarit, en Sesión Pública Ordinaria el diputado Ismael Duñalds Ventura emitió un exhorto para que se realicen acciones concretas para disminuir y eliminar la comisión de delito de desaparición forzada.

“En Bahía de Banderas tenemos un asunto de desaparición forzada en el cual ya hay funcionarios detenidos. Por este motivo, al ver tales hechos sin prejuzgar la responsabilidad de los implicados, el hecho es que quien desapareció en algún momento ostentó un cargo público, y como éste existen muchos casos como los señalados en un medio de comunicación nacional que informó sobre los 68 cuerpos encontrados en las distintas fosas clandestinas que aún no han sido identificadas y no hay esclarecimiento de uno solo”, apuntó.

“Exhorto a la Fiscalía General de Nayarit, es claro que le quedamos a deber a la sociedad; hago un llamado enérgico a los niveles de gobierno a que actuemos de manera responsable e imparcial sin distinción de colores para tener justicia en Nayarit”, expresó Duñalds Ventura.

Ante este llamado las y los representantes populares Mariafernanda Belloso Cayeros, Marisol Sánchez Navarro, Claudia Cruz Dionicio, Adán Zamora Romero, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Rodolfo Pedroza Ramírez, Eduardo Lugo López se manifestaron a favor de esta demanda y se solidarizaron para trabajar por las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

“Los colectivos han argumentado que existen más de 640 personas desaparecidas en Nayarit; debemos luchar para que se tenga solución a los casos de personas desaparecidas”; llamó en tribuna el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez.

“El Congreso local designó al comisionado de Atención a Víctimas, acción atinada en la que el recurso asignado ha sido insuficiente; me uno a este exhorto para que las familias que han sido víctimas de este delito encuentren con bien a sus familiares”, señaló el diputado Rodolfo Pedroza Ramírez.

La diputada Belloso Cayeros dijo: “hay familiares que acuden a la Fiscalía para denunciar el delito y no hay personas capacitadas para que puedan atender y orientar; este asunto no debe hacerse político, son familias que desean ver a sus seres queridos, exigimos que se dé respuesta a sus demandas”.

“Cuando alguien desaparece, la vida no vuelve a ser la misma, no puedo imaginar la angustia, el dolor de una madre, de un padre, una esposa, un esposo que no saben lo que pasó, qué le hicieron a su familiar, a dónde se lo llevaron; la vida no vuelve a mirarlos igual, nunca te vuelven a sonreír igual”, lamentó la diputada Marisol Sánchez Navarro.

“Nos solidarizamos con las familias, condeno las muertes y desapariciones de personas que en su mayoría son jóvenes entre los 16 y 26 años de edad”, abundó el legislador Eduardo Lugo López.

La diputada Claudia Cruz Dionisio y el legislador Adán Zamora Romero coincidieron en coadyuvar para resolver el problema que enfrentan cientos de familias, así como darles seguimiento y adecuar las normas jurídicas necesarias para dar mejores soluciones.